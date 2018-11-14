Немає тепла: у Смілі евакуювали пацієнтів міської лікарні

Через відсутність опалення у Смілянській міській лікарні на Черкащині пацієнтів перевезуть у найближчі лікувальні заклади.

Відповідне розпорядження у Facebook опублікувало Міністерство охорони здоров'я.

Станом на 13 листопада у Смілі так і не розпочали опалювальний сезон. Тож температура у приміщеннях міської лікарні знизилася до +3+7 градусів. Це нижче визначеного санітарно-гігієнічними нормами мінімально допустимого рівня.

Читайте також: Через відсутність тепла в українському місті закривають школи

"Управління охорони здоров`я Черкаської області вирішило тимчасово призупинити госпіталізацію пацієнтів до Смілянської міської лікарні та розгорнути додаткові 100 ліжок терапевтичного та неврологічного профілю на базі КЗ "Смілянська міська лікарня імені Тараса Шевченка" Смілянської міської ради. Про що був виданий відповідний наказ", – сповістили в МОЗ.

Нагадаємо, раніше у Смілі оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення. Місто вже кілька днів перебуває без тепла, майже не працюють дитсадки і школи.