Нет тепла: в Смеле эвакуировали пациентов городской больницы

Из-за отсутствия отопления в Смелянский городской больнице на Черкасщине пациентов перевезут в ближайшие лечебные учреждения.

Соответствующее распоряжение в Facebook опубликовало Министерство здравоохранения.

По состоянию на 13 ноября в Смеле так и не начали отопительный сезон. Поэтому температура в помещениях городской больницы снизилась до + 3 + 7 градусов. Это ниже определенного санитарно-гигиеническими нормами минимально допустимого уровня.

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"Управление здравоохранения Черкасской области решило временно приостановить госпитализацию пациентов в Смелянскую городскую больницу и развернуть дополнительные 100 коек терапевтического и неврологического профиля на базе КЗ "Смелянская городская больница имени Тараса Шевченко" Смелянского городского совета. О чем был издан соответствующий приказ", – сообщили в Минздраве.

Напомним, ранее в Смеле объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Город уже несколько дней находится без тепла, почти не работают детсады и школы.