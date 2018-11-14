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      Нет тепла: в Смеле эвакуировали пациентов городской больницы

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      В Смеле отсутствует теплоснабжение
      В Смеле отсутствует теплоснабжение / Иллюстративное фото

      Из-за отсутствия отопления в Смелянский городской больнице на Черкасщине пациентов перевезут в ближайшие лечебные учреждения.

      Соответствующее распоряжение в Facebook опубликовало Министерство здравоохранения.

      По состоянию на 13 ноября в Смеле так и не начали отопительный сезон. Поэтому температура в помещениях городской больницы снизилась до + 3 + 7 градусов. Это ниже определенного санитарно-гигиеническими нормами минимально допустимого уровня.

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      "Управление здравоохранения Черкасской области решило временно приостановить госпитализацию пациентов в Смелянскую городскую больницу и развернуть дополнительные 100 коек терапевтического и неврологического профиля на базе КЗ "Смелянская городская больница имени Тараса Шевченко" Смелянского городского совета. О чем был издан соответствующий приказ", – сообщили в Минздраве.

      Напомним, ранее в Смеле объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Город уже несколько дней находится без тепла, почти не работают детсады и школы.

      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Лечение Министерство здравоохранения Украины коммунальные услуги
      Источник: 24 Канал
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