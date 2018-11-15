У багатостраждальній Смілі нарешті стартував опалювальний сезон

Станом на вечір 15 листопада, на Черкащині у місті Сміла, яке тривалий час перебувала без тепла, до 8 з 20 міських котелень почав надходити газ. Відтак, найближчим часом тепло мають отримати щонайменше 5 дитячих садочків, 7 шкіл, 3 лікарні, а також 45 будинків із 152.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр і водночас міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, подача газу здійснюється, перш за все, до котелень, до яких підключено соціальну сферу.

"Подано газ на перші 8 котелень з 20. Наразі в них ведеться розжиг і вихід на робочий температурний режим, потрібен час. До них підключено 5 дитячих садочків, 7 шкіл, 3 лікарні, а також 45 будинків із 152", – сповістив посадовець.

Також Зубко нагадав, що населення Сміли становить 68 тисяч осіб, а до 20 котелень тут підключено 152 будинки, в яких проживає 19 700 людей.

Нагадаємо, 14 листопада у Смілі через відсутність упродовж кількох днів тепла у будинках оголосили надзвичайний стан. У зв’язку з відсутністю опалення у місті майже не працювали дитсадки та школи, а у помешканнях смілян температура впала до +14 градусів. Також через холодні батареї довелося евакуювати пацієнтів міської лікарні до найближчих лікувальних закладів.



Згодом жителі міста з вимогою подати тепло у домівки почали пікетувати під Кабміном і "Черкасигазом", і під останньою установою підпалили навіть шини.



15 листопада віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко сповістив, що Смілі буде надано короткостроковий кредит у сумі 25 мільйонів гривень для початку опалювального сезону. Водночас президент Петро Порошенко поставив місцевій владі ультиматум щодо запуску теплопостачання.

Чому у Смілі виникла критична ситуація з теплом у домівках? Річ у тім, що "Нафтогаз" зобов'язав міську владу взяти на себе борги попереднього постачальника тепла – а це 86 мільйонів гривень – та підготувати котельні, але досі жодну з цих умов виконано не було.