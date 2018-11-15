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      В многострадальной Смеле наконец стартовал отопительный сезон

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      В Смеле в 8 из 20 котельных поступил газ: в 45 из 152 домах должно появиться тепло
      В Смеле в 8 из 20 котельных поступил газ: в 45 из 152 домах должно появиться тепло / Соцсети

      По состоянию на вечер 15 ноября, в Черкасской области в городе Смела, которая длительное время находилась без тепла, в 8 из 20 городских котельных начал поступать газ. Следовательно, в ближайшее время тепло должны получить как минимум 5 детских садов, 7 школ, 3 больницы, а также 45 домов из 152.

      Об этом сообщил вице-премьер-министр и одновременно министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

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      По его словам, подача газа осуществляется, прежде всего, в котельные, к которым подключена социальная сфера.

      "Подан газ на первые 8 котельных из 20. Сейчас в них ведется розжиг и выход на рабочий температурный режим, требуется время. К ним подключены 5 детских садов, 7 школ, 3 больницы, а также 45 домов из 152", – сообщил чиновник.

      Также Зубко напомнил, что население Смелы составляет 68 тысяч человек, а к 20 котельных здесь подключены 152 дома, в которых проживают 19 700 человек.

      Напомним, 14 ноября в Смеле из-за отсутствия в течение нескольких дней тепла в домах объявили чрезвычайное положение. В связи с отсутствием отопления в городе почти не работали детсады и школы, а в помещениях смелян температура упала до +14 градусов. Также из-за холодных батарей пришлось эвакуировать пациентов городской больницы в ближайшие лечебные учреждения.

      Впоследствии жители города с требованием подать тепло в дома начали пикетировать под Кабмином и "Черкассыгазом", и под последним учреждением даже подожгли шины.

      15 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что Смеле будет предоставлен краткосрочный кредит в сумме 25 миллионов гривен для начала отопительного сезона. В то же время президент Петр Порошенко поставил местным властям ультиматум относительно запуска теплоснабжения.

      Почему в Смеле возникла критическая ситуация с теплом в домах? Дело в том, что "Нафтогаз" обязал городские власти взять на себя долги предыдущего поставщика тепла – а это 86 миллионов гривен – и подготовить котельные, но до сих пор ни одно из этих условий выполнено не было.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие коммунальные услуги Геннадий Зубко отопительный сезон Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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