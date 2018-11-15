Смеле предоставят многомиллионный кредит для начала отопительного сезона

Для города Смела Черкасской области будет предоставлен краткосрочный кредит в сумме 25 миллионов гривен для начала отопительного сезона.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает "Интерфакс-Украина".

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24 канал сообщал, что отопление в Смеле отсутствует уже несколько дней, из-за чего в городе даже ввели режим чрезвычайного положения.

"Премьер-министр инициировал предложение о предоставлении краткосрочного заема для города Смела в размере 25 млн с тем, чтобы пройти начало отопительного сезона, для подготовки процедур, которые помогут обеспечить функции поставки тепла", – сказал он.

К слову, ранее сообщалось, что жители Смелы остались без отопления, поэтому вышли на акцию протеста.