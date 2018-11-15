"Крутити вентиль – не справа президента": Порошенко прокоментував відсутність тепла у містах
У четвер, 15 листопада, відсутність опалення в низці міст України вперше прокоментував президент Петро Порошенко. Зокрема, мовилося про Смілу на Черкащині.
Про це повідомляє "Громадське".
24 канал повідомляв, що опалення у Смілі відсутнє вже кілька днів, через що у місті навіть ввели режим надзвичайного стану.
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Крутити вентиль – це не є справа президента. Я цим не займався і не займатимусь. Але як глава держави я в жодному разі не дам порушувати права громадян,
– сказав Порошенко на прес-конференції з міністром регіональної політики Геннадієм Зубком.
"Опалення в містах – пряма відповідальність міських голів. Підготовка до зими – це відповідальність місцевої влади. Я для того ініціював децентралізацію. Даю вам декілька годин мені як президенту доповісти, що тепло запущено і газ пішов", – сказав президент.
До слова, через несвоєчасну подачу тепла у помешкання жителів Кривого Рогу поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальну справу.