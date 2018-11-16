На митинг Тимошенко в Смелу свозили коммунальщиков из Черкасс, – активист

В пятницу, 16 ноября, для массовки на митинге с участием лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в Смелу свезли работников черкасских коммунальных предприятий, которые рассказывали о том, как замерзает Смела.

Об этом в Facebook сообщил активист Дмитрий Захаров.

24 канал сообщал, что из-за длительного отсутствия в Смеле теплоснабжения, 15 ноября президент Петр Порошенко поставил местным властям ультиматум относительно запуска тепла.

На следующий день Тимошенко отправилась в Смелу, чтобы проверить, как выполняются поручения президента. В городе политик заявила, что тепло так и не включили. В то же время мэр Смелы опроверг слова Тимошенко о том, что в городе нет отопления.

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В Смелу на встречу с Тимошенко свезли работников коммунальных предприятий города Черкассы. Именно жители соседних Черкасс рассказывали о "замороженной" Смеле,

– рассказал Захаров.

Активист также опубликовал видео с автобусом и людьми, которых якобы привезли на митинг лидера "Батькивщины".

Напомним, 14 ноября из-за отсутствия в течение нескольких дней тепла в домах в Смеле объявили чрезвычайное положение. Почти не работали детсады и школы, а в помещениях смелян температура упала до +14 градусов. Также из-за холодных батарей пришлось эвакуировать пациентов городской больницы в ближайшие лечебные учреждения.



Впоследствии жители Смелы с требованием подать тепло в дома начали пикетировать под Кабмином и "Черкассыгазом", и под последним учреждением даже подожгли шины. По состоянию на 16 ноября теплоснабжение в Смеле возобновили.

Почему в Смеле возникли проблемы с теплоснабжением? Все потому, что "Нафтогаз" обязал городские власти взять на себя долги предыдущего поставщика тепла – а это 86 миллионов гривен – и подготовить котельные. Но до сих пор ни одно из этих условий не выполнили.