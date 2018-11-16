01:16
17 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Детей – на нары. Мостопад в России
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 ноября
      Вести.UA. Мифический царь Медведчук. Почему Добкин постоянно плачет
      Вєсті.UA
      20:44, 16 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      На митинг Тимошенко в Смелу свозили коммунальщиков из Черкасс, – активист

      32 Читати новину українською
      Тимошенко собрала митинг в Смеле
      Тимошенко собрала митинг в Смеле / Provce.ck.ua

      В пятницу, 16 ноября, для массовки на митинге с участием лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в Смелу свезли работников черкасских коммунальных предприятий, которые рассказывали о том, как замерзает Смела.

      Об этом в Facebook сообщил активист Дмитрий Захаров.

      24 канал сообщал, что из-за длительного отсутствия в Смеле теплоснабжения, 15 ноября президент Петр Порошенко поставил местным властям ультиматум относительно запуска тепла.

      На следующий день Тимошенко отправилась в Смелу, чтобы проверить, как выполняются поручения президента. В городе политик заявила, что тепло так и не включили. В то же время мэр Смелы опроверг слова Тимошенко о том, что в городе нет отопления.

      Читайте также: В многострадальной Смеле наконец стартовал отопительный сезон

      В Смелу на встречу с Тимошенко свезли работников коммунальных предприятий города Черкассы. Именно жители соседних Черкасс рассказывали о "замороженной" Смеле,
      – рассказал Захаров.

      Активист также опубликовал видео с автобусом и людьми, которых якобы привезли на митинг лидера "Батькивщины".

      Напомним, 14 ноября из-за отсутствия в течение нескольких дней тепла в домах в Смеле объявили чрезвычайное положение. Почти не работали детсады и школы, а в помещениях смелян температура упала до +14 градусов. Также из-за холодных батарей пришлось эвакуировать пациентов городской больницы в ближайшие лечебные учреждения.

      Впоследствии жители Смелы с требованием подать тепло в дома начали пикетировать под Кабмином и "Черкассыгазом", и под последним учреждением даже подожгли шины. По состоянию на 16 ноября теплоснабжение в Смеле возобновили.

      Почему в Смеле возникли проблемы с теплоснабжением? Все потому, что "Нафтогаз" обязал городские власти взять на себя долги предыдущего поставщика тепла – а это 86 миллионов гривен – и подготовить котельные. Но до сих пор ни одно из этих условий не выполнили.

      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко протесты коммунальные услуги Отопительный сезон Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 16 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 ноября , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 148
      Главные новости 16 ноября: церковный скандал, новые угрозы от РФ и зарплаты украинцев
      16 ноября , 22:46 Главные новости 16 ноября: церковный скандал, новые угрозы от РФ и зарплаты украинцев
      169
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      16 ноября , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 874
      Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      16 ноября , 20:30 Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      Артем Овдієнко 1474
      Украинские города в рейтинге самых грязных городов мира: инфографика
      16 ноября , 20:00 Украинские города в рейтинге самых грязных городов мира: инфографика
      Олена Булан 475
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Украинских депутатов не должно быть в Европарламенте, - оппозиция
       10 октября 2013 , 11:42 1
      Адская маршрутка: 5 человек получили ожоги в транспорте, ребенок в реанимации
       11 июля 2017 , 22:58
      Аргентинец продает кучу металлолома на колесах за $10 тысяч
       28 августа , 10:30
      Форвард-рекордсмен раскритиковал арбитраж в скандальном матче Шахтер – Заря
       8 октября , 16:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук