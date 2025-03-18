Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на опубликованную петицию.

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Украинцев просят поддержать петицию о присвоении звания Героя Украины летчику Дмитрию Фишеру

На официальном интернет-представительстве президента Украины появилась петиция от жены Дмитрия Фишера Светланы, сына Егора и дочери Анастасии. Они вместе с собратьями пилота из 831-й Миргородской бригады тактической авиации просят присвоить ему почетное звание за несокрушимое мужество, выдающиеся боевые подвиги, проявленный героизм и самоотверженную службу Украине.

Господин президент, просим Вас за героический поступок Дмитрия Фишера, за спасенные им жизни ценой собственной, присвоить ему высшую государственную награду - почетное звание Герой Украины (посмертно),

– говорится в тексте петиции.

Что известно о Дмитрии Фишере

Родные пилота рассказывают, что он мечтал стать летчиком-истребителем еще с детства, а потому без колебаний поступил в Киевское Суворовское военное училище, которое закончил на отлично. Далее Дмитрий Фишер учился в Черниговском высшем военном авиационном училище летчиков. Получив образование в 1994 году Дмитрий Вильгельмович начал военную службу в Миргороде.

Пилот Дмитрий Фишер освоил пять типов самолетов: Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-17 и Л-39. За свою карьеру накопил более 1400 часов налета. Дмитрий Вильгельмович также учил молодых коллег. Его патриотизм и верность долгу стали примером для всех, кто знал его.

Однако имея успешную карьеру Дмитрий Фишер не прекращал совершенствоваться. В 2011 году летчик с отличием окончил Национальный университет обороны Украины. Он стал первым из украинских пилотов, кто ознакомился с истребителями F-16 во время учений "Безопасное небо-2011".

Вместе с другим известным украинским летчиком-асом Александром Оксанченко Дмитрий Фишер участвовал в международных авиационных показах в Чехии, Румынии, Мальте, Венгрии, Польше, Словакии, Бельгии, Великобритании и Дании, где получал многочисленные награды, включая благодарность от президента Польши.

К борьбе за свободу Украины Дмитрий Фишер присоединился с первых дней агрессии России в 2014 году. В тот период он смог перехватить российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, нарушивший воздушное пространство Украины. Его мужество и профессионализм помогли избежать эскалации конфликта.

В 2022 году Дмитрий Фишер выполнял многочисленные боевые задачи на передовой. Пилот участвовал в освободительных боях за Киевскую, Сумскую и Харьковскую, области, а также в освобождении острова Змеиного.

Его несокрушимый дух, чрезвычайная отвага и самопожертвование стали символом мужества для всех нас, даруя надежду на победу даже в самые темные моменты,

– пишут родственники Дмитрия Вильгельмовича.

За героизм и образцовое выполнение воинского долга Дмитрий Фишер был награжден знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции", орденом "Богдана Хмельницкого" III степени, медалью "За воинскую службу Украине". В одном из боевых вылетов в июне 2022 года самолет Су-27, которым руководил Дмитрий Фишер, сбила российская ПВО. Летчик отдал свою жизнь за Украину в Запорожье, защищая границы Украины, его самопожертвование не должно быть забыто.

Напомним, недавно звание "Герой Украины" посмертно присвоили погибшему пилоту Алексею Месю, который погиб в бою на F-16 26 августа 2024 года.