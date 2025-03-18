Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опубліковану петицію.

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Українців просять підтримати петицію про присвоєння звання Героя України льотчику Дмитру Фішеру

На офіційному інтернет-представництві президента України з'явилася петиція від дружини Дмитра Фішера Світлани, сина Єгора і доньки Анастасії. Вони разом з побратимами пілота з 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації просять присвоїти йому найпочесніше звання за незламну мужність, видатні бойові подвиги, проявлений героїзм та самовіддану службу Україні.

Пане президенте, просимо Вас за героїчний вчинок Дмитра Фішера, за врятовані ним життя ціною власного, присвоїти йому найвищу державну нагороду - почесне звання Герой України (посмертно),

– йдеться в тексті петиції.

Що відомо про Дмитра Фішера

Рідні пілота розповідають, що він мріяв стати льотчиком-винищувачем ще з дитинства, а тому без вагань вступив до Київського Суворовського військового училища, яке закінчив на відмінно. Далі Дмитро Фішер навчався в Чернігівському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків. Здобувши освіту у 1994 році Дмитро Вільгельмович розпочав військову службу в Миргороді.

Пілот Дмитро Фішер освоїв п'ять типів літаків: Су-27, МіГ-29, Су-25, Су-17 та Л-39. За свою кар'єру накопичив понад 1400 годин нальоту. Дмитро Вільгельмович також вчив молодих колег. Його патріотизм та вірність обов'язку стали прикладом для всіх, хто знав його.

Однак маючи успішну кар'єру Дмитро Фішер не припиняв удосконалюватися. У 2011 році льотчик з відзнакою закінчив Національний університет оборони України. Він став першим з українських пілотів, хто ознайомився з винищувачами F-16 під час навчань "Безпечне небо-2011".

Разом з іншим відомим українським льотчиком-асом Олександром Оксанченком Дмитро Фішер брав участь у міжнародних авіаційних показах у Чехії, Румунії, Мальті, Угорщині, Польщі, Словаччині, Бельгії, Великій Британії та Данії, де здобував численні нагороди, включаючи подяку від президента Польщі.

До боротьби за свободу України Дмитро Фішер доєднався з перших днів агресії Росії у 2014 році. В той період він зміг перехопити російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, що порушив повітряний простір України. Його мужність і професіоналізм допомогли уникнути ескалації конфлікту.

У 2022 році Дмитро Фішер виконував численні бойові завдання на передовій. Пілот брав участь у визвольних боях за Київщину, Сумщину та Харківщину, а також у звільненні острова Зміїного.

Його незламний дух, надзвичайна відвага та самопожертва стали символом мужності для всіх нас, даруючи надію на перемогу навіть у найтемніші моменти,

– пишуть родичі Дмитра Вільгельмовича.

За героїзм та зразкове виконання військового обов'язку Дмитро Фішер був нагороджений відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції", орденом "Богдана Хмельницького" III ступеня, медаллю "За військову службу Україні". В одному з бойових вильотів у червні 2022 року літак Су-27, яким керував Дмитро Фішер, збила російська ППО. Льотчик віддав своє життя за Україну на Запоріжжі, захищаючи кордони України, його самопожертва не має бути забута.

Нагадаємо, нещодавно звання "Герой України" посмертно присвоїли загиблому пілоту Олексію Месю, який загинув у бою на F-16 26 серпня 2024 року.