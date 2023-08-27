Соответствующие комментарии "Karaya" опубликовал в инстаграме в сторис. В сети легендарный пилот также рассказал кое-какие детали из жизни "Джуса", передает 24 Канал.

Смотрите также Позывной "Джус", потому что принимал участие в учениях в США: воспоминания о погибшем пилоте

Делал то, что невозможно оценить

Летчик рассказал, что "Джус" с первых дней полномасштабного вторжения работал 24/7. Как утверждает Karaya, он работал не только в небе. Кроме того, он приложил немалые усилия для того, чтобы украинские пилоты смогли получить западные истребители.

За тебя говорить можно очень много. Но сейчас нет слов… Навеки в небе. Спасибо за службу, друг,

– написал "Karaya".



Летчик "Karaya" отреагировал на гибель "Джуса" / скриншот из инстаграма

Он также рассказал, что ранее "Джус" был гражданским человеком, но война внесла свои коррективы. Герой бросил все и вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от врага.



"Karaya" о "Джусе" / Скриншот с инстаграма

Что известно о гибели "Джуса"