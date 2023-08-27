Соответствующие комментарии "Karaya" опубликовал в инстаграме в сторис. В сети легендарный пилот также рассказал кое-какие детали из жизни "Джуса", передает 24 Канал.
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Делал то, что невозможно оценить
Летчик рассказал, что "Джус" с первых дней полномасштабного вторжения работал 24/7. Как утверждает Karaya, он работал не только в небе. Кроме того, он приложил немалые усилия для того, чтобы украинские пилоты смогли получить западные истребители.
За тебя говорить можно очень много. Но сейчас нет слов… Навеки в небе. Спасибо за службу, друг,
– написал "Karaya".
Летчик "Karaya" отреагировал на гибель "Джуса" / скриншот из инстаграма
Он также рассказал, что ранее "Джус" был гражданским человеком, но война внесла свои коррективы. Герой бросил все и вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от врага.
"Karaya" о "Джусе" / Скриншот с инстаграма
Что известно о гибели "Джуса"
- В сети 26 августа начали появляться сообщения о гибели пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус". Трагедия произошла в Житомирской области 25 августа.
- Позже в Воздушных силах подтвердили трагедию. В ведомстве сообщили, что в небе над Житомирской областью 25 августа столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Трагедия произошла при выполнении боевого задания.
- ГБР начало расследование по факту трагедии в Житомирской области. Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков". В ГБР уже открыли уголовное производство по предварительной квалификации – нарушение правил полетов или подготовки к ним.
- На трагедию отреагировал Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семье и близким "Джуса". Он заверил, что все детали трагедии будут установлены.
- Кроме "Джуса" в авиакатастрофе погибли также пилоты Вячеслав Минко и Сергей Проказин. Все они являлись боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ.