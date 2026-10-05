Пилот Flydubai планировал протаранить самолетом аэропорт недалеко от Тель-Авива, – СМИ

На днях второй пилот самолета авиакомпании Flydubai, гражданин Омана, пытался совершить теракт на борту. Он планировал направить самолет на аэропорт имени Бен-Гуриона недалеко от Тель-Авива.

Об этом Хамам аль-Хаммами, который в настоящее время находится под стражей в ОАЭ, рассказал следователям, пишет The Times of Israel.

Что аль-Хаммами рассказал о своем поступке

Мужчина намеревался продолжить выполнение рейса в обычном режиме после устранения командира экипажа, получить все необходимые разрешения на посадку, а затем врезаться в здание или самолет на территории аэропорта.

Отложив действия до последнего момента, он рассчитывал не дать никому понять, что происходит, чтобы никто не помешал ему реализовать свой план.

Поэтому, согласно сообщениям, аль-Хаммами ждал, пока самолет окажется над территорией Иордании, прежде чем попытаться захватить контроль над кабиной пилотов.

Его план сорвался, поскольку командир экипажа Смит Маччхар, несмотря на нападение и ножевое ранение, нанесенное аль-Хаммами, сумел открыть дверь кабины.

Это позволило нескольким израильским пассажирам наброситься на нападавшего и обезвредить его; один из них стабилизировал полет самолета, пока двое пилотов, находившихся на борту в качестве пассажиров, не взяли на себя управление.

Сообщается, что в течение последних месяцев аль-Хаммами несколько раз посещал аэропорт имени Бен-Гуриона, прилетая рейсами Flydubai. Он рассказал следователям, что во время визита в июне сосредоточился исключительно на сборе разведывательной информации и планировании нападения.

Мужчина планировал совершить нападение в июле, но в последний момент отказался от своего замысла, поскольку был знаком с одним из членов экипажа.

"Я узнал, какая авиакомпания летает в Тель-Авив. Именно поэтому я выбрал Flydubai. Я спланировал это еще до того, как меня приняли на работу,

– рассказал второй пилот.

Хронология событий

Ранее газета Corriere della Sera со ссылкой на израильскую разведку сообщала, что Аль-Хаммами намеревался направить самолет на небоскреб.

Мужчина попросил разрешения помолиться в 9:15 утра, а затем напал на пилота с аварийным топором, что привело к драке.

Около 9:20 утра пассажирка Тали Манес сопровождала свою 5-летнюю дочь в туалет, когда услышала ссору, разгоревшуюся в кабине пилотов. Она сообщила об этом пилоту, который не был на смене и сидел в салоне бизнес-класса.

Этот пилот повернул наружную ручку именно в тот момент, когда капитану удалось разблокировать и открыть дверь.

Поняв, что первоначальный план больше не сработает, в 9:21 утра Аль-Хаммами начал переводить самолет в пике, чтобы разбить его о землю в пустыне, а также пытался повредить органы управления, чтобы никто другой не смог стабилизировать полет.

Однако несколько израильских пассажиров ворвались в кабину пилотов, обезвредили террориста и стабилизировали самолет. Сначала пилоты, которые не были на смене, но взяли на себя управление, в 9:31 передали сигнал 7700 – общий код чрезвычайной ситуации, говорится в отчете.

К 9:35 Аль-Хаммами был обезврежен, а в 9:38 новые пилоты изменили код на более конкретный – 7500, что указывает на несанкционированное проникновение в кабину пилотов.

Служба управления воздушным движением Саудовской Аравии приказала пилотам совершить экстренную посадку в городе Табук; самолет приземлился в 10:57.

Напомним, что на борту во время попытки теракта 30 сентября находилось в общей сложности 174 пассажира, в том числе 27 детей. Среди пассажиров было 100 израильтян.

Также в СМИ писали, что среди пассажиров были внештатные пилоты – украинец и россиянин. Именно благодаря им самолет удалось посадить.