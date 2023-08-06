Судя по публикации, Вадим Ворошилов пролетал как раз над Крымом. Вот и сделал кадр из кабины пилота, на котором можно увидеть, как он совершает маневр, чтобы можно было увидеть Черное море.

Читайте также Уничтожены 3,5 тысячи целей, 40 Героев Украины: как бойцов поздравляют с днем Воздушных сил ВСУ

Karaya поразил своих подписчиков

Лето, Крым, 2023,

– написал он под сообщением.



Кадр, сделанный пилотом, поразил сеть / Фото из инстаграма Karaya

Понятно, что его не могли обойти вниманием подписчики легендарного пилота. Они буквально засыпали его комментариями под публикацией. Вот некоторые из них:

Хорошо так, – написала шоувумен Леся Никитюк;

Вот кто одесситов вчера испугал;

Лучшее фото лета 2023;

Ангелы нашего украинского неба;

От пейзажа кровь кипит;

Какая красота;

Мощно, уважаю;

Какая хорошая новость.

Стоит внимания! Ежегодно в первое воскресенье августа отмечается День Воздушных сил ВСУ. Утвердили праздник еще в 27 июня 2007 года указом президента. В этом материале мы рассказали, как Воздушные силы помешали России захватить Украину и то, чего нам следует ожидать зимой.

А теперь вернемся к вопросу Крыма. Ведь возвращение полуострова – один из элементов того, что мы сочтем победой и шагом к завершению войны.

Буданова спросили, когда война закончится

Соответствующий вопрос главе ГУР МО задал журналист. Кирилл Буданов, в традиционной для него манере загадочности, дал лаконичный ответ.

Интересный вопрос. Лично мы надеемся, что оно будет скорым, но поскольку мы только что коснулись религии, только Бог знает ответ,

– отметил Кирилл Буданов.

После этого ответа его спросили, существует ли вероятность давления Запада. Чтобы Украина прекратила огонь и села за переговоры с россиянами. Кирилл Буданов отметил, что в мире действительно "могут сделать много шагов, значительно усложняющих нашу ситуацию".

Несмотря на это, подчеркнул глава украинской разведки, "навязать мир украинскому народу, украинскому обществу – им не получится".

Можно создать искусственные условия, при которых количество жертв в нашей стране значительно увеличится, проблем также станет больше. То есть – меньше боеприпасов, меньше поддержки экономики. Это чисто технократические вещи, но они не могут остановить людей.

– подчеркнул глава ГУР МО.

Он также обратился к тем, кто распространяет подобные нарративы. По словам Кирилла Буданова, они должны понимать последствия. Ведь если Украина не сможет восстановить свои границы, то скоро в опасности могут быть другие.