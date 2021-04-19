Пилоту стало плохо: в России японский самолет совершил экстренную посадку
Пассажирский лайнер компании All Nippon Airways, летевший в Токио, экстренно сел в Новосибирске. По предварительной информации, у пилота мог быть инсульт.
Источник:РБК
Самолет Boeing 787-800 летел из Парижа. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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Что известно о посадке самолета
Лайнер приземлился в Новосибирске в 09:53. На борту находились только основной и резервный экипажи, то есть пассажиров не было. Через 18 часов запланировали вылет.
Причина предварительная – инсульт у командира воздушного судна,
– отметили в ведомстве.
В новосибирском аэропорту Интерфаксу подтвердили, что члену экипажа самолета стало плохо. Об этом диспетчерам сообщил второй пилот лайнера.
В каком состоянии пилот
У мужчины появилась головная боль и стала проявляться асимметрия лица. Это признак острого нарушения мозгового кровообращения.
В аэропорт прибыли медики. Пилота госпитализировали с подозрением на инсульт.
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