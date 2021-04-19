Пасажирський лайнер компанії All Nippon Airways, який летів до Токіо, екстрено сів у Новосибірську. За попередньою інформацією, у пілота міг бути інсульт.

Літак Boeing 787-800 летів з Парижа. Про це повідомили у Західно-Сибірській транспортній прокуратурі.

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Що відомо про посадку літака

Лайнер приземлився в Новосибірську о 09:53. На борту перебували тільки основний та резервний екіпажі, тобто пасажирів не було. Через 18 години запланували виліт.

Причина попередня – інсульт у командира повітряного судна,

– зазначили у відомстві.

У новосибірському аеропорті Інтерфаксу підтвердили, що члену екіпажа літака стало погано. Про це диспетчерам повідомив другий пілот лайнера.

У якому стані пілот

У чоловіка з'явився головний біль та стала проявлятись асиметрія особи. Це ознака гострого порушення мозкового кровообігу.

До аеропорту прибули медики. Пілота госпіталізували з підозрою на інсульт.

Зверніть увагу! У квітні, коли жіноча баскетбольна команда "Прометей" поверталась матчу з Мінська, загорівся один з двигунів літака. Довелось робити екстрену посадку.