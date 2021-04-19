Возле Парижа упал легкомоторный самолет: есть погибшие
В поле у Парижа 18 апреля разбился самолет Robin DR400. В результате авиакатастрофы 4 человека погибли.
Источник:BFM.TV
Детали авиакатастрофы возле Парижа
Трагедия случилась в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Иль-де-Франс. Самолет нашли в поле в 14:00.
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Самолет взлетел в Бове. Он упал примерно в 20 километрах от взлетно-посадочных полос в аэропорту Руасси, на север от Парижа, а также в 50 метрах от главной дороги.
Разбился туристический самолет французского производства, юридически ограничен визуальными полетами не выше 5000 метров над уровнем моря,
– заявили в аэродроме Лон-Емерайнвиль.
По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет.
Для установления обстоятельств аварии начали расследование.
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