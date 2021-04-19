В поле у Парижа 18 апреля разбился самолет Robin DR400. В результате авиакатастрофы 4 человека погибли.

Детали авиакатастрофы возле Парижа

Трагедия случилась в департаменте Сена и Марна в столичном регионе Иль-де-Франс. Самолет нашли в поле в 14:00.

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Самолет взлетел в Бове. Он упал примерно в 20 километрах от взлетно-посадочных полос в аэропорту Руасси, на север от Парижа, а также в 50 метрах от главной дороги.

Разбился туристический самолет французского производства, юридически ограничен визуальными полетами не выше 5000 метров над уровнем моря,

– заявили в аэродроме Лон-Емерайнвиль.

По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет.

Для установления обстоятельств аварии начали расследование.

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