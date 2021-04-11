Сообщение о взрывчатке в варшавский аэропорт имени Шопена поступило 10 апреля. Речь шла о заминировании самолета польских авиалиний LOT, который прилетел из Киева в Варшаву.

Полиция проверила самолет, но не нашла взрывчатку. Это уже второй случай в течение недели.

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Что произошло в аэропорту Варшавы

Вечером, 10 апреля, сообщили о заминировании самолета польских авиалиний LOT, который прилетел из Киева. Тогда самолет проверили.

Проверка самолета службами завершена, самолет является безопасным,

– сообщил пресс-секретарь аэропорта имени Шопена Петр Рудзький.

Он отметил, что сообщение о взрывчатке на борту было фальшивым.

Что этому предшествовало