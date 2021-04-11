Искали взрывчатку: в Польше на самолете из Киева сработала тревога
Сообщение о взрывчатке в варшавский аэропорт имени Шопена поступило 10 апреля. Речь шла о заминировании самолета польских авиалиний LOT, который прилетел из Киева в Варшаву.
Источник:TVP.INFO
Полиция проверила самолет, но не нашла взрывчатку. Это уже второй случай в течение недели.
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Что произошло в аэропорту Варшавы
Вечером, 10 апреля, сообщили о заминировании самолета польских авиалиний LOT, который прилетел из Киева. Тогда самолет проверили.
Проверка самолета службами завершена, самолет является безопасным,
– сообщил пресс-секретарь аэропорта имени Шопена Петр Рудзький.
Он отметил, что сообщение о взрывчатке на борту было фальшивым.
Что этому предшествовало
- Неделю назад в этот аэропорт поступило сообщение о заминировании самолета турецких авиалиний Turkish Airlines.
- Самолет летел в Стамбул.
- Тогда с борта эвакуировали больше 100 пассажиров, самолет проверили.
- Взрывчатку не нашли.
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