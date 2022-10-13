Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил журналистам потерю одного военного самолета. В Полтавской области разбился украинский бомбардировщик СУ-24М.

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Самолет поразили ракетой: один пилот погиб

Юрий Игнат сообщил, что СУ-24М поддерживал наступательные действия на восточном направлении, где наносил удары по врагу. После выполнения боевой задачи оккупанты попали по самолету ракетой. Экипаж пытался вернуть бомбардировщик на аэродром базирования, однако самолет не долетел и упал на Полтавщине.

Пилотов было двое. Они катапультировались, но один из них не выжил.

Командование Воздушных сил выражает соболезнование родным погибшего героя,

– сказал Юрий Игнат.

За 2 дня на Полтавщине упали 2 самолета