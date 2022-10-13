Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив журналістам втрату одного військового літака. На Полтавщині розбився український бомбардувальник СУ-24М.

До теми Винищувач ЗСУ, що збив 5 "шахідів" і 2 ракети, зазнав аварії біля Вінниці: пілот катапультувався

Літак уразили ракетою: один пілот загинув

Юрій Ігнат повідомив, що СУ-24М підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу. Після виконання бойового завдання окупанти поцілили по літаку ракетою. Екіпаж намагався повернути бомбардувальник на аеродром базування, проте літак не долетів та впав на Полтавщині.

Пілотів було двоє. Вони катапультувалися, але один із них не вижив.

Командування Повітряних сил висловлює співчуття рідним загиблого героя,

– сказав Юрій Ігнат.

За 2 дні на Полтавщині впали 2 літаки

Напередодні очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що у Шишацькій громаді, що неподалік Миргорода, впали 2 українські літаки.

Він одразу повідомив, що загиблих чи травмованих серед цивільних немає, проте утримався від інших подробиць.

Дмитро Лунін наголосив, що літаки впали впродовж двох днів – 11 та 12 жовтня.

Український пілот, який катапультувався на Вінниччині, живий

12 жовтня зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил, який збив 5 російських дронів-камікадзе та 2 крилаті ракети під час масованого обстрілу росіян. Льотчик почав втрачати керування, але зробив усе можливе, аби відвести літак якомога далі від Вінниці та катапультувався.

Пропагандисти почали поширювати фейк, що цей пілот загинув, проте це не так – він живий. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про надання пілоту звання Героя України.

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