Падіння літаків підтвердив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Інцидент стався у Шишацькій громаді, що неподалік Миргорода.

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Літаки впали неподалік Миргорода

За словами очільника Полтавської області, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає. Інших подробиць наразі не розголошують.

Водночас Дмитро Лунін уточнив, що літаки впали протягом двох днів – 11 та 12 жовтня.

У вівторок і в середу мали катастрофи, падали літаки наші саме у Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментують ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо від них інформацію,

– заявив Лунін.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили інформацію

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підвердив втрату одного літака СУ-24 М, інформує УП. За словами Ігната, бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу.

Він розповів, що український літак був уражений ракетою, після чого екіпаж ухвалив рішення повернутися на аеродром базування. На жаль, літак не долетів й один з пілотів не вижив.

На Вінниччині сталася аварія українського літака

12 жовтня український пілот збив 5 російських дронів-камікадзе, однак винищувач зазнав аварії. Пілот літака був змушений катапультуватися.

Очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов розповів, що винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил зазнав аварії біля Вінниці. Пілот літака, який зазнав аварії, збив 5 "шахідів".

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про надання пілоту звання Героя України. При цьому в Росії пропагандисти поширили фейк, мовляв, пілот загинув, що є неправдою.

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Слід зазначити, що за минулу добу, 12 жовтня, Повітряним силам ЗСУ вдалося збити 19 дронів-камікадзе. Крім того, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари по окупантах.

Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

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