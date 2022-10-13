Падение самолетов подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Инцидент произошел в Шишацкой общине неподалеку от Миргорода.

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Самолеты упали неподалеку от Миргорода

По словам главы Полтавской области, травмированных или погибших среди гражданского населения нет. Других подробностей пока не разглашается.

В то же время Дмитрий Лунин уточнил, что самолеты упали в течение двух дней – 11 и 12 октября.

Во вторник и в среду были катастрофы, падали наши самолеты именно в Шишацкой общине. Больше комментировать не могу, комментирует эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию,

– заявил Лунин.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подверг потерю одного самолета СУ-24 М, информирует УП. По словам Игната, бомбардировщик поддерживал наступательные действия на восточном направлении, где наносил удары по врагу.

Он рассказал, что украинский самолет был поражен ракетой, после чего экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования. К сожалению, самолет не долетел, и один из пилотов не выжил.

В Винницкой области произошла авария украинского самолета

12 октября украинский пилот сбил 5 российских дронов-камикадзе, однако с истребителем произошла авария. Пилот самолета был вынужден катапультироваться.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов рассказал, что истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил попал в аварию возле Винницы. Пилот потерпевшего аварию самолета сбил 5 "шахидов".

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины. При этом в России пропагандисты распространили фейк, что, мол, пилот погиб, а это ложь.

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Следует отметить, что за минувшие сутки, 12 октября, Воздушным силам ВСУ удалось сбить 19 дронов-камикадзе. Кроме того, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара по оккупантам.

Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага и 26 БпЛА.

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