Пилоты приземлились на оккупированной территории – Синегубов о сбитом Су оккупантов на Харьковщине

В Харьковской области наши защитники 25 апреля сбили всепогодный истребитель-бомбардировщик Су-34. Российские пилоты разбились, но не попали в плен.

Дело в том, что неприятели смогли приземлиться на временно оккупированной части области. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире национального телемарафона.

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Могли приземлиться только тела

Чиновник рассказал, что сейчас в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои сразу в нескольких местах. Россияне продолжают обстреливать позиции наших защитников, однако все же получают достойный отпор. Так и произошло с этим "приземленным" истребителем.

Сегодня были успехи, сбили вражеский Су-34 в Балаклейском направлении. К сожалению, пилотов не задержали, они приземлились на оккупированную территорию,

– сказал председатель ОВА.

Однако он добавил, что россияне могли и не выжить. Ведь, ввиду характера повреждений истребителя, вероятнее всего приземлились уже тела пилотов.

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