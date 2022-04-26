Пилоты приземлились на оккупированной территории – Синегубов о сбитом Су оккупантов на Харьковщине
В Харьковской области наши защитники 25 апреля сбили всепогодный истребитель-бомбардировщик Су-34. Российские пилоты разбились, но не попали в плен.
Дело в том, что неприятели смогли приземлиться на временно оккупированной части области. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире национального телемарафона.
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Могли приземлиться только тела
Чиновник рассказал, что сейчас в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои сразу в нескольких местах. Россияне продолжают обстреливать позиции наших защитников, однако все же получают достойный отпор. Так и произошло с этим "приземленным" истребителем.
Сегодня были успехи, сбили вражеский Су-34 в Балаклейском направлении. К сожалению, пилотов не задержали, они приземлились на оккупированную территорию,
– сказал председатель ОВА.
Однако он добавил, что россияне могли и не выжить. Ведь, ввиду характера повреждений истребителя, вероятнее всего приземлились уже тела пилотов.
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