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      Суд отправил бывшую чиновницу Миграционной службы Пимахову под домашний арест

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      Бывшая чиновница Миграционной службы Пимахова / Фото из социальных сетей

      Высший антикоррупционный суд отправил бывшую первую заместительницу председателя Государственной миграционной службы Дину Пимахову под ночной домашний арест. Ее подозревают во взяточничестве.

      Дину Пимахову отправили под ночной домашний арест до 21 февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе САП.

      Накануне: НАБУ объявило подозрение чиновнице Миграционной службы Пимаховий из-за взяточничества

      Пимахова также обязана носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору или в суд, воздерживаться от общения со свидетелями.

      Бывшая чиновница сдала на хранение свой загранпаспорт.

      Пимахову подозревают во взяточничестве: что известно

      По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на год с возможностью продления срока до 3 лет.

      За предоставление такой услуги посадовиця получила взятку в размере 1800 долларов.

      Кроме того, в августе 2017 года Пимахова предложила гражданину Ирана получить гражданство Украины за якобы территориальным происхождением, которое должно было подтверждаться ложными официальными документами. В этом случае Пимахова просила уже 30 тысяч долларов.

      Что квалифицируют Пимаховой

      "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Бывшая чиновница может попасть в тюрьму на 8-12 лет.

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      Какой кандал спровоцировала спецоперация НАБУ в доме Пимаховой?В 2017 году Служба безопасности Украины вручила 3 ​​детективам НАБУ подозрения. По версии СБУ, агенты пытались передать взятку Дине Пимаховой.

      Зато в НАБУ заявили, что Генпрокуратура Украины и Служба безопасности Украины незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины. Впоследствии производства против детективов НАБУ по этому делу были закрыты прокурором.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости политики САП НАБУ Государственная миграционная служба Взятка Решение суда Арест Коррупция
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