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      Суд відправив колишню чиновницю Міграційної служби Пімахову під домашній арешт

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      Колишня чиновниця Міграційної служби Пімахова / Фото з соцмереж

      Вищий антикорупційний суд відправив колишню першу заступницю голови Державної міграційної служби Діну Пімахову під нічний домашній арешт. Її підозрюють у хабарництві.

      Діну Пімахову відправили під нічний домашній арешт до 21 лютого 2020 року, повідомили у пресслужбі САП.

      Напередодні: НАБУ оголосило підозру чиновниці Міграційної служби Пімаховій через хабарництво

      Пімахова також зобов’язана носити електронний браслет, прибувати до детектива, прокурора чи суду, утримуватися від спілкування зі свідками.

      Колишня чиновниця здала на зберігання свій закордонний паспорт.

      Пімахову підозрюють у хабарництві: що відомо

      За даними слідства, у червні 2017 року підозрювана запропонувала організувати оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні громадянину В’єтнаму на рік із можливістю продовження терміну до 3 років.

      За надання такої послуги посадовиця отримала хабар у розмірі 1800 доларів.

      Крім того, у серпні 2017 року Пімахова запропонувала громадянину Ірану отримати громадянство України за нібито територіальним походженням, яке мало підтверджуватися неправдивими офіційними документами. У цьому випадку Пімахова просила вже 30 тисяч доларів.

      Що кваліфікують Пімаховій

      "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою". Колишня чиновниця може потрапити у в'язницю на 8-12 років.

      Читайте також: Якими статками володіє чиновниця, що розсварила Ситника та Луценка

      Який скандал спровокувала спецоперація НАБУ в домі Пімахової?У 2017 році Служба безпеки України вручила 3 детективам НАБУ підозри. За версією СБУ, агенти намагалися передати хабаря Діні Пімаховій.

      Натомість у НАБУ заявили, що Генпрокуратура України та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України. Згодом провадження проти детективів НАБУ у цій справі були закриті прокурором.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Арешт Рішення суду Хабар Кримінальні новини Державна міграційна служба НАБУ САП
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