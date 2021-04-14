Яхту Siren, которая принадлежит олигарху Виктору Пинчуку, выставили на продажу. За 46-метровое судно просят 12,9 миллиона долларов.

Объявление обнародовали на портале YachtHarbour. Судно рассчитано на 12 мест.

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Что известно о яхте

Судно в 2009 году построила американская компания Palmer Johnson. До 2018 года яхта называлась Oneness.

По информации MarineTraffic, с сентября 2020 года яхта не выходила в открытое море. Сейчас она находится в порту Генуи в Италии.

Яхта Пинчука / Фото YachtHarbour:

Структура собственности яхты

Судно записано на виргинский оффшор Verbena View Ltd. Компания, по данным панамского досье, владеет кипрской компанией Pantoho Limited. Кстати, в Украине на Pantoho Limited зарегистрировано ООО "Компания Инвестиционные пути". Как пишет издание, через нее Пинчук контролирует радиостанцию Radio Rocks.

Кроме того, на Pantoho Limited оформлена одна из компаний Пинчука в России – "Сервис Парк-М".

Verbena View Ltd находится в управлении компаний IFG International (Nominees) Limited (остров Мэн) и Fiduciana Trust (Cyprus) Limited (Кипр). Их вроде бы контролирует член совета директоров компании "Интерпайп" Анна Хоменко.



Структура собственности яхты / инфографика " Цензор.НЕТ"