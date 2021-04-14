Пинчук продает свою яхту за 12 миллионов долларов: фото
Яхту Siren, которая принадлежит олигарху Виктору Пинчуку, выставили на продажу. За 46-метровое судно просят 12,9 миллиона долларов.
Источник:censor.net
Объявление обнародовали на портале YachtHarbour. Судно рассчитано на 12 мест.
Кстати Самые влиятельные люди Украины: кто попал в список богачей
Что известно о яхте
Судно в 2009 году построила американская компания Palmer Johnson. До 2018 года яхта называлась Oneness.
По информации MarineTraffic, с сентября 2020 года яхта не выходила в открытое море. Сейчас она находится в порту Генуи в Италии.
Яхта Пинчука / Фото YachtHarbour:
Структура собственности яхты
- Судно записано на виргинский оффшор Verbena View Ltd. Компания, по данным панамского досье, владеет кипрской компанией Pantoho Limited. Кстати, в Украине на Pantoho Limited зарегистрировано ООО "Компания Инвестиционные пути". Как пишет издание, через нее Пинчук контролирует радиостанцию Radio Rocks.
- Кроме того, на Pantoho Limited оформлена одна из компаний Пинчука в России – "Сервис Парк-М".
- Verbena View Ltd находится в управлении компаний IFG International (Nominees) Limited (остров Мэн) и Fiduciana Trust (Cyprus) Limited (Кипр). Их вроде бы контролирует член совета директоров компании "Интерпайп" Анна Хоменко.
Структура собственности яхты / инфографика " Цензор.НЕТ"
Поделиться новостью