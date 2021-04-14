Яхту Siren, яка належить олігарху Віктору Пінчуку, виставили на продаж. За 46-метрове судно просять 12,9 мільйона доларів.

Оголошення оприлюднили на порталі YachtHarbour. Судно розраховане на 12 місць.

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Що відомо про яхту

Судно у 2009 році побудувала американська компанія Palmer Johnson. До 2018 року яхта називалась Oneness.

За інформацією MarineTraffic, з вересня 2020 року яхта не виходила у відкрите море. Наразі вона перебуває в порту Генуї в Італії.

Яхта Пінчука / Фото YachtHarbour:

Структура власності яхти

Судно записане на віргінський офшор Verbena View Ltd. Компанія, за даними панамського досьє, володіє також кіпрською компанією Pantoho Limited. До речі, в Україні на Pantoho Limited зареєстровано ТОВ "Компанія Інвестиційні шляхи". Як пише видання, через неї Пінчук контролює радіостанцію Radio Rocks.

Крім того, на Pantoho Limited оформлена одна з компаній Пінчука в Росії – "Сервіс Парк-М".

Verbena View Ltd перебуває в управлінні компаній IFG International (Nominees) Limited (острів Мен) і Fiduciana Trust (Cyprus) Limited (Кіпр). Їх начебто контролює член ради директорів компанії "Інтерпайп" Анна Хоменко.



Структура власності яхти / Інфографіка "Цензор.НЕТ"