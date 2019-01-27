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      Пинчук пригласил конкурентов Порошенко на "завтрак" в Давосе: что задумал олигарх

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      Пинчук пригласил конкурентов Порошенко на "завтрак" в Давосе
      Пинчук пригласил конкурентов Порошенко на "завтрак" в Давосе / Фото из открытых источников

      24 января во время Всемирного экономического форума в Давосе состоялся "Украинский завтрак", который ежегодно организует бизнесмен Виктор Пинчук. В 2019 году олигарх решил пригласить на "завтрак" главных конкурентов Петра Порошенко.

      Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

      Читайте также: Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме

      Обычно главный спикер на "Украинском завтраке" – это Президент Украины, а также приглашенные иностранные гости. Единственный раз, когда президент проигнорировал это мероприятие был год, когда вышла противоречивая колонка Пинчука в западной прессе относительно Крыма.

      Однако в этом году Пинчук пригласил и главных конкурентов президента, а именно Анатолия Гриценко, которому сейчас налаживать международные контакты помогает народный депутат Светлана Залищук, а также – Юлию Тимошенко.

      Пинчук пригласил разных кандидатов неслучайно. Он понимает, что сейчас трудно спрогнозировать, кто же точно станет следующим президентом, поэтому хочет иметь хорошую коммуникацию со всеми – и с Порошенко, и с его конкурентами. Делать ставку только на одного кандидата
      – это риск, – сказала журналистка.

      Что следует знать о Юлии Тимошенко видео

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречу приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, ведущие мыслители и журналисты. Темами обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и окружающую среду.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Политическая кухня" за 26 января 2019​ года

       

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко Давос Видеоблоги Виктор Пинчук
      Источник: 24 канал
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