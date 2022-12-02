Об этом 24 канал сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что россияне этого (борьбы за свободу – 24 канал) никогда не могли понять.
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По его словам, в России просто нет людей, которые готовы воевать, они могут туда "загнать" только зэков, осужденных за тяжкие преступления.
Россия имеет 25 или 30 миллионов военнообязанных, и Путин сейчас крутится между необходимостью бросать новых мобилизованных как пушечное мясо и пониманием того, что это вызовет социальную катастрофу,
– заявил Пионтковский.
Он отметил, что даже прокремлевские социальные агентства публикуют данные об обрушении поддержки войны в России.
"Настроения меняются от скептических к антивоенным. Поэтому введение сейчас полноценной мобилизации, хотя она продолжается, потому что Путин не отменил свой указ, приведет к социальному "взрыву", – сказал публицист.
Пионтковский также назвал основную ошибку России и преимущество Украины в войне.
Основная причина поражения России в том, что российское общество и армия не мотивированы в этой войне. В то же время украинский народ мотивирован, как никогда в истории войн,
– заявил политик.
Пионтковский о последнем шансе для Путина и поставке оружия: видео
Потери оккупантов в войне
- Военный аналитик Александр Коваленко рассказал, что украинские военные продолжают активно уничтожать оккупантов на украинских землях. В ноябре ВСУ установили рекорд по количеству ликвидированных врагов – уничтожили 16 970 российских военных.
- Эта цифра превысила потери оккупантов даже в первые месяцы российского вторжения в Украину, когда продолжались горячие бои. Коваленко объяснил, что сейчас в российской армии другая ситуация – оккупанты насыщают свои подразделения исключительно мобилизованными, которые не являются профессиональными военными.
- "Эти "частично" мобилизованные не понимают, что делать при обстреле из ствольной или реактивной артиллерии. Да и вообще не знают, что делать в зоне полномасштабных боевых действий. Поэтому и уровень их уничтожения значительно выше", – сказал военный обозреватель.
- К слову, Россия стремительно несется к отметке в 100 тысяч погибших военных на войне против Украины. По состоянию на 2 декабря на войне против Украины уже погибли 90 090 захватчиков .
- Однако реальные потери оккупантов на фронте в Украине могут быть даже больше цифр Генштаба ВСУ. Как рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, количество погибших российских военных уже сейчас может достигать 100 тысяч.