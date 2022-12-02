Об этом 24 канал сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что россияне этого (борьбы за свободу – 24 канал) никогда не могли понять.

К теме Постил фото с геолокацией: оккупант помог ВСУ уничтожить россиян на Запорожском направлении

По его словам, в России просто нет людей, которые готовы воевать, они могут туда "загнать" только зэков, осужденных за тяжкие преступления.

Россия имеет 25 или 30 миллионов военнообязанных, и Путин сейчас крутится между необходимостью бросать новых мобилизованных как пушечное мясо и пониманием того, что это вызовет социальную катастрофу,

– заявил Пионтковский.

Он отметил, что даже прокремлевские социальные агентства публикуют данные об обрушении поддержки войны в России.

"Настроения меняются от скептических к антивоенным. Поэтому введение сейчас полноценной мобилизации, хотя она продолжается, потому что Путин не отменил свой указ, приведет к социальному "взрыву", – сказал публицист.

Пионтковский также назвал основную ошибку России и преимущество Украины в войне.

Основная причина поражения России в том, что российское общество и армия не мотивированы в этой войне. В то же время украинский народ мотивирован, как никогда в истории войн,

– заявил политик.

Пионтковский о последнем шансе для Путина и поставке оружия: видео



Потери оккупантов в войне