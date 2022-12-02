Про це 24 каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він наголосив, що росіяни цього (боротьби за свободу – 24 канал) ніколи не могли зрозуміти.
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За його словами, в Росії просто немає людей, які готові воювати, вони можуть туди "загнати" тільки зеків, засуджених за найважчі злочини.
Росія має 25 чи 30 мільйонів військовозобов'язаних, і Путін зараз крутиться між необхідністю кидати нових мобілізованих як гарматне м'ясо і розумінням того, що це викличе соціальну катастрофу,
– заявив Піонтковський.
Він зазначив, що навіть прокремлівські соціальні агентства публікують дані про обвал підтримки війни в Росії.
"Настрої міняються від скептичних до антивоєнних. Тому введення зараз повноцінної мобілізації, хоча вона продовжується, бо Путін не відмінив свій указ, призведе до соціального "вибуху", – сказав публіцист.
Піонтковський також назвав основну помилку Росії та перевагу України у війні.
Основна причина поразки Росії в тому, що російське суспільство і армія не мотивовані у цій війні. Вожночас український народ мотивований, як ніколи в історії війн,
– заявив політик.
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Втрати окупантів у війні
- Військовий аналітик Олександр Коваленко розповів, що українські військові продовжують активно знищувати окупантів на українських землях. У листопаді ЗСУ встановили рекорд з кількості ліквідованих ворогів – знищили 16 970 російських військових.
- Ця цифра перевищила втрати окупантів навіть у перші місяці російського вторгнення в Україну, коли тривали гарячі бої. Коваленко пояснив, що зараз у російській армії інша ситуація – окупанти насичують свої підрозділи виключно мобілізованими, які не є професійними військовими.
- "Ці "частково" мобілізовані не розуміють, що робити під час обстрілу зі ствольної чи реактивної артилерії. Та й взагалі не знають, що робити в зоні повномасштабних бойових дій. Тому й рівень їхнього знищення значно вищий", – сказав військовий оглядач.
- До слова, Росія стрімко мчить до позначки в 100 тисяч загиблих військових на війні проти України. Станом на 2 грудня на війні проти України вже загинуло 90 090 загарбників.
- Проте реальні втрати окупантів на фронті в Україні можуть бути навіть більшими за цифри Генштабу ЗСУ. Як розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, кількість загиблих російських військових вже зараз може сягати 100 тисяч.