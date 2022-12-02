Про це 24 каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він наголосив, що росіяни цього (боротьби за свободу – 24 канал) ніколи не могли зрозуміти.

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За його словами, в Росії просто немає людей, які готові воювати, вони можуть туди "загнати" тільки зеків, засуджених за найважчі злочини.

Росія має 25 чи 30 мільйонів військовозобов'язаних, і Путін зараз крутиться між необхідністю кидати нових мобілізованих як гарматне м'ясо і розумінням того, що це викличе соціальну катастрофу,

– заявив Піонтковський.

Він зазначив, що навіть прокремлівські соціальні агентства публікують дані про обвал підтримки війни в Росії.

"Настрої міняються від скептичних до антивоєнних. Тому введення зараз повноцінної мобілізації, хоча вона продовжується, бо Путін не відмінив свій указ, призведе до соціального "вибуху", – сказав публіцист.

Піонтковський також назвав основну помилку Росії та перевагу України у війні.

Основна причина поразки Росії в тому, що російське суспільство і армія не мотивовані у цій війні. Вожночас український народ мотивований, як ніколи в історії війн,

– заявив політик.

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