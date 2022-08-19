Освобождение Херсона станет шоком для путина, – Пионтковский о стратегическом поражении россии

Когда Вооруженные Силы Украины освободят Херсон, это станет настоящим шоком для россиян. И для глубинного народа, и для политической "элиты", и для самого путина. Последствия для диктатора будут катастрофическими.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, уже вполне понятно, что стратегически путин проиграли эту войну, когда не смог захватить Киев.

Важно Что-то обязательно случится, – Пионтковский о вероятной провокации на ЗАЭС 19 августа

Но общество все увидит, когда ВСУ освободят Херсон от оккупантов. Тогда последствия для путина будут катастрофическими.

путину не простят серьезного военного поражения

Пионтковский считает военно-политическое руководство россии типичной криминальной структурой. Там "паханам" не прощают масштабные неудачи. А Херсон будет именно таким провалом – это единственный областной центр, который оккупанты захватили после 24 февраля.

Тогда сработает действующее во всех криминальных структурах правило – "опущенный пахан" уже не "пахан". На следующий день мы увидим "Лебединое озеро" на телевизоре, а в перерыве скажут, что товарищ путин допустил серьезные ошибки в украинском вопросе, и он не сможет выполнять свои обязанности, – отметил Пионтковский.

Понятно, что вместо путина к власти в россии придут такие же негодяи. Но они вынуждены будут воспринять реальность и пойти на требования коллективного Запада. Пионтковский отмечает, что после столь мощного поражения переговоры с россией будут совсем другими.

Освобождение Херсона обрушит режим путина – Пионтковский: смотрите видео

Напомним, 18 августа вечером у россиян произошел очередной "хлопок" во временно оккупированной Новой Каховке. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ обеспечили захватчикам "феерический вечер".