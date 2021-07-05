Поглощение Китаем очевидно, – Пионтковский предположил, что ждет Россию после смерти Путина

Во многих вопросах Россия экономически зависит от Китая. На его роль для Кремля могут особо обратить внимание уже после президентства Владимира Путина.

Об этом в эфире программы "Теории заговора" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Китайским властям сейчас известны личные бизнес-интересы российских руководителей.

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Андрей Пионтковский подчеркнул, что Китай слишком сильно влияет на экономическую жизнь россиян. Зато для них так называемая торговая подпитка Китаем крайне важна.

Россия будет вынуждена обратить внимание на роль Китая

"Путин когда-нибудь умрет, вероятно, довольно быстро. Конечно, не придут демократы или либералы, там все "зачищено". Какие бы люди ни пришли к власти, тот самый Патрушев, например, они начнут с анализа наследства. И это поглощение России Китаем, экономическое и демографическое, оно очевидно", – считает Пионтковский.

В то же время по его словам, при Путине так называемая верхушка у России может побояться признать роль Китая, однако любое другое руководство будет вынуждено сделать это.

В ответ на то, сколько Путин еще может находиться у власти, Андрей Пионтковский ответил, что это – вопрос медицинский. Однако пока отказываться от него не будут, потому что для сейчас это является "рабочей ширмой".

Интервью с Андреем Пионтковским: смотрите видео 24 канала