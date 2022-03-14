Пиратские замашки: Путин собирается "национализировать" иностранные самолеты

Санкции против России начинают действовать, а страна-террорист пытается хоть как-то спасать отечественную экономику. Путин подписал указ, которым можно "национализировать" иностранные самолеты.

Речь идет о тех самолетах, которые находятся в лизинге у российских компаний. Об этом пишется в документе закона, обнародованном российскими СМИ, передает 24 канал.

Внимание ВСУ уничтожили 77 самолетов и 90 вертолетов врага

Также закон позволяет выдавать российскую лицензию на полеты вместо аннулированной иностранной.

Похоже, Кремль мало того, что заблокировал самолеты в стране, так и серьезно рассматривает их национализацию. У России реально пиратские замашки,

– отметил нардеп Ярослав Железняк.

Так, согласно санкциям, введенным в ответ на российское вторжение в Украину, западные лизинговые компании должны расторгнуть контракты с российскими авиалиниями не позднее 28 марта.

Россия собралась не возвращать иностранные самолеты

Это значит, что правительство России будет решать, вернет ли самолет владельцу или передаст его в собственность страны-агрессора.

В частности, Financial Times пишет, что агрессор не вернул зарубежным лизингодателям примерно 460 из 500 самолетов. В "заложниках" у России самолеты Boeing и Airbus. По данным других СМИ, в России в лизинге находятся около 780 самолетов, в том числе 515 иностранных.

Поэтому сейчас снижается цена облигаций, обеспеченных договорами аренды лизинговых самолетов.

Эксперты оценивают возможные потери западных компаний в 10 миллиардов долларов, пишет DW.

Интересно – Путин злой и недовольный из-за Украины: смотрите видео