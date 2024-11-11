Россия ищет альтернативу YouTube

Все основные голливудские студии покинули российские кинотеатры. Основные стриминговые сервисы перестали получать деньги от российских подписчиков. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Отключила монетизацию для российских видеоблогеров компания YouTube. Хотя при этом доступ к сервису в России до сих пор есть и, по-прежнему, YouTube генерирует основной трафик в российском сегменте Интернета.

Последнее очень беспокоит российскую власть, поскольку она не может контролировать контент с помощью провластной цензуры, который представлен на YouTube. Сам же YouTube за последнее время заблокировал много каналов и видео откровенно пропагандистской направленности.

С другой стороны, многие российские оппозиционные СМИ и политики эмигрировали из страны, но успешно развивают свои информационные каналы в YouTube, предоставляя россиянам информацию о том, что происходит в стране и за рубежом, которая отличается от того, что показывают российские телевизионные каналы. Возможно, именно потому, по данным статистики, все больше людей в России переключается на просмотр YouTube, отказываясь от телевизионного контента.

В связи с этим российские власти усиленно создают сервисы, альтернативные YouTube. К ним можно отнести такие, как RuTube и VKVideo. Первый из них был создан достаточно давно, но не развивался, поскольку изначально проиграл конкуренцию YouTube и, по сути, был заброшен. Второй же создан как отдельное приложение, но является одним из продуктов в экосистеме популярной российской социальной сети ВКонтакте.

В последнее время в сервисы активно вкладывают средства, что позволяет договариваться с российскими звездами: блогерами, комедиантами, актерами стенд-ап шоу. Им предлагаются большие гонорары, чтобы они выпускали свой контент эксклюзивно на сервисах RuTube и VKVideo или хотя бы несколько раньше, чем у YouTube.

Однако обе площадки все равно страдают от нехватки контента. За пределами России эти сервисы почти неизвестны, они не имеют четких принципов монетизации от просмотра, а потому зарубежный контент не попадает в их библиотеку (по крайней мере, естественным путем).

Как в России маскируют пиратство

Уход голливудских студий и стриминговых платформ ненадолго изменил привычки проводить свой досуг у российских граждан. Уже в мае 2022 года российские кинотеатры стали демонстрировать новинки американского кино, получая фильмы незаконным путем. При этом никаких отчислений правообладателям не происходит. Более того, кинотеатры начали практику демонстрации самых популярных фильмов со стриминговых платформ.

Некоторые кинотеатры, владельцы которых долгое время сами боролись за отсутствие в индустрии "пиратов", сегодня немного "стесняются" пиратства и в связи с этим пытаются завуалировать свою пиратскую деятельность. Это немного напоминает поведение "голубого воришки" из "12 стульев".

Кинотеатрам необходимо замаскировать незаконные показы фильмов, которые нарушают даже действующие российские законы, а с другой стороны, донести до зрителей, что им будет показан именно тот голливудский фильм, который они хотят.

Основной схемой реализации этих задач стал режим "предсеансового показа", когда зрителям продается билет на какой-то неизвестный короткометражный фильм, а перед сеансом показывают украденную голливудскую картину. При этом, на сайте кинотеатра, как на основной площадке где посетители узнают расписание сеансов, используется афиша именно голливудского фильма.



Пример афиши кинотеатра с показом пиратских картин (фильм "Дюна") в режиме "предсеансового обслуживания" / Фото автора

Другой техникой стало выделение украденных картин в отдельную группу, например "ТоКино" в большой российской киносети "Мираж".



Пример афиши кинотеатра с выделением пиратских картин в отдельную группу / Фото автора

Некоторые кинотеатры выделяют свою пиратскую деятельность в отдельный бизнес и создают отдельные "виртуальные" кинотеатры с отдельным сайтом и отдельной кассой. Однако физически эти "виртуальные" кинотеатры используют те же залы, что и основной "довоенный" кинотеатр владельца.

На сайте виртуального кинотеатра указан тот же адрес, что имеет и "не криминальный" кинотеатр, который показывает легальную продукцию. Более того, чаще всего дисконтная система "виртуального" пиратского кинотеатра связана с легальным кинотеатром, а в фойе легального кинотеатра уже без стеснения говорится о том, что посетитель может посмотреть здесь украденный контент.

Ярким примером создания такого виртуального кинотеатра является кинотеатр "FreeTownCinema" в Ростове-на-Дону, который на самом деле используют для показа кинозалы кинотеатра "Большой". Возможно, организация такой схемы связана с тем, что владелец этого кинотеатра владеет многими активами в Великобритании и опасается преследования в стране, где соблюдаются международные права владельцев авторских прав.

Владельцам кинотеатров, какую бы схему маскировки своей незаконной деятельности они не выбрали, не позавидуешь. По сути, они преступники и в России, и за рубежом. В России, несмотря на все мракобесие, происходящее сейчас в сфере законодательства, не вносили изменений в законы, предусматривающие уголовную ответственность за демонстрацию фильмов без соблюдения прав правообладателей, а также за демонстрацию фильма без прокатного удостоверения (документа, который выдает Минкульт и который разрешает демонстрацию фильма).

Таким образом, в России их бизнес находится под постоянной угрозой, поскольку на нарушение закона всегда можно "приоткрыть глаза", как говорится в одном фильме.

Конечно, при существующих условиях мало кто из кинопредпринимателей сейчас задумывается об инвестициях (за исключением, возможно, текущего ремонта и незначительного переоснащения), поэтому основной объем средств многие инвестируют в личную жизнь, часто за рубежом, где соблюдаются права правообладателей, в связи с чем все доходы, полученные ими от незаконного кинопоказа, могут конфисковать для компенсации потерь владельцев похищенных кинокартин.

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RuTube и VKVideo решают одну из основных задач Кремля

В то время как в кинотеатрах незаконно демонстрируют новинки Голливуда, весь "архив" всех стриминговых платформ, таких как Netflix, Amazon Prime, Disney, представлен на сервисах RuTube и VKVideo. В то же время на сервисах отсутствуют фильмы, которые также украдены, но которые еще показывают в российских кинотеатрах пиратским способом. Это указывает на определенную координацию работы онлайн-сервисов и кинотеатров со стороны российских властей.



Все новинки Голливуда, после показа в кино, доступны на любом типе телефона в приложениях VKVideo и RuTube / Фото автора

Таким образом, сегодня кинотеатры и сервисы вроде RuTube и VKVideo решают одну из основных задач российских властей – формирование у граждан ощущения, что санкции не работают, а Россия не является страной-изгоем. Многие зрители в кинотеатрах и не догадываются, что им показывают украденные фильмы, а их любимые актеры не получают от купленного ими билета ни одного цента.

Также важно отметить, что и на RuTube, и на VKVideo есть огромное количество пропагандистского контента, и, даже если пользователь зашел на эти сервисы для просмотра американского фильма, во время просмотра и после его завершения ему предложат к просмотру пропагандистские ролики или покажут рекламу о контрактной армии.

Google и Apple закрывают глаза

Борьба с кинопиратством сейчас осложнена тем, что Россия отказалась соблюдать международные законы в отношении правообладателей. Однако в этом случае также возможно применять санкции к владельцам кинотеатров, поскольку практически вся их незаконная деятельность задокументирована в Интернете – билеты на украденные голливудские картины открыто продаются на сайтах этих кинотеатров, а владельцы не скрывают своей причастности к этим бизнесам.

При этом многие из них, по-прежнему, путешествуют по миру (тем более, что показ фильмов без отчисления роялти правообладателям приносит значительный доход) и могут быть задержаны в аэропортах стран, соблюдающих международное законодательство в сфере соблюдения авторских прав.

Что же касается приложений RuTube и VKVideo, то казалось бы, что может быть проще – достаточно удалить их из магазинов приложений GooglePlay и AppStore. Однако, к сожалению, здесь есть сложности.

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Например, наша организация не может пожаловаться на эти приложения, поскольку мы не являемся владельцами прав на представленный там украденный контент. Более того – никто не является таким владельцем, поскольку в приложениях Rutube и VKVideo есть практически все, что снято Голливудом за последние 100 лет.

Для примера, могу сказать, что мы, кроме актуальных фильмов последних лет, проверяли наличие в обоих приложениях таких фильмов, как "Унесенные ветром" и "Терминатор 1", а также сериала "Друзья". Весь этот контент, который, как и раньше, защищен авторским правом и доступен на сервисах YouTube, Amazon Prime за плату. В приложениях RuTube и VKVideo же эту классику Голливуда можно посмотреть бесплатно.

Не имея возможности пожаловаться на эти пиратские сервисы в магазины приложений, мы решили сообщить об этом владельцам прав – написать в голливудские студии и основные американские стриминговые платформы, потому что RuTube и VKVideo создают для них нездоровую конкуренцию. 18 января 2024 года мы отправили подробный отчет по этим приложениям в основные голливудские студии и стриминговые сервисы.

Мы не получили никакого ответа на наши письма в эти организации, а оба приложения, по-прежнему, можно скачать и на телефоны систем Android (Google) и iOS (Apple).

При этом мы писали и в компанию YouTube (также принадлежит Google), и в компанию Apple, поскольку у последней есть свой стриминговый сервис и своя киностудия, контент которой также украден и выложен в свободный доступ. Эти компании также нам не ответили.

Получается, что Google и Apple, по сути, позволяют скачивать из своих магазинов-приложений пиратские RuTube и VKVideo, которые дают доступ к контенту, украденному у них же самих.

Сколько теряют американские производители контента

В США проживает около 1 миллиона русскоязычных граждан (граждан бывшего СССР, бывших советских республик, России). Предположим, что 100 000 из них уже скачали себе приложения RuTube и/или VKVideo и отказались от американских стриминговых сервисов. При средней стоимости подписки в 10 долларов, получается, что только в США стриминговые платформы теряют 1 миллион долларов ежемесячно. И это без учета дополнительного платного контента, который есть у каждого стримингового сервиса и покупается отдельно.

Так, например, во время работы над этой статьей на RuTube и VKVideo уже появились первые серии 4-го сезона сериала "Настоящий детектив", который в это время был доступен в США только в режиме платной подписки.

Влияет наличие таких сервисов и на посещаемость кинотеатров в США. Зачем идти в кино, если фильм скоро будет доступен для бесплатного просмотра?

Неужели американским студиям это не важно? Не так давно компания Netflix проводила ревизию своих подписчиков и пыталась исключить тех из них, которые предоставляли доступ к контенту со многих устройств из разных мест в США, что противоречит правилам сервиса. Из отчета Netflix мы узнали, что в 2022 году компания впервые за 10 лет потеряла часть своих подписчиков.

Весной – летом 2023 года все мы наблюдали забастовки сценаристов, которые требовали повышения зарплаты и прекращения планов кинокомпаний по замене их искусственным интеллектом (что компании также делают, но не из-за отсутствия гуманности, а для сокращения расходов).

Так работают ли санкции против России

Полная диджитализация доставки контента и в кинотеатр, и в дом приводит к росту пиратства. Россия игнорирует международное авторское право. При этом полное безразличие к этому правообладателей, Google и Apple потакает ситуации. Приложения не "банятся", "пираты" – конкретные лица, организаторы незаконного проката – не находятся под санкциями и в списках международных преступников. Многие из них имеют на Западе бизнес, недвижимость и другие активы. Не исключено, что и другие страны и их предприниматели могут перенять такие практики, видя, что никакая ответственность за эти преступления не наступает.

В последнее время постоянно идут споры о том, работают ли санкции, введенные против России. Долго согласовывается каждый новый пакет помощи Украине.

При этом простейший анализ ситуации с пиратством в российских кинотеатрах и на стриминговых сервисах показывает, что у американских компаний воруют миллионы долларов ежемесячно. Ни американские студии, ни IT-гиганты, владеющие стриминговыми сервисами, никак не пытаются решать эту проблему.

Нужно искать более эффективные способы защиты авторских прав кинокомпаний, в частности путем ужесточения правил блокировки подобных приложений в мобильных устройствах и персональных санкций против организаторов пиратского проката фильмов в кинотеатрах.

Соглашаясь с ситуацией, которую я описал, Америка, по сути, бесплатно "танцует", "поет" и "снимает кино" для России, которая ведет агрессивную войну с Украиной и рассматривает страны Запада (прежде всего США) как врагов.