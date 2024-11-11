Росія шукає альтернативу YouTube

Усі основні голлівудські студії покинули російські кінотеатри. Основні стримінгові сервіси перестали отримувати гроші від російських передплатників. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Відключила монетизацію для російських відеоблогерів компанія YouTube. Хоча при цьому доступ до сервісу в Росії досі є і, як і раніше, YouTube генерує основний трафік у російському сегменті Інтернету.

Останнє дуже турбує російську владу, оскільки вона не може контролювати контент за допомогою провладної цензури, який представлений на YouTube. Сам же YouTube за останній час заблокував багато каналів і відео відверто пропагандистської спрямованості.

З іншого боку, багато російських опозиційних ЗМІ та політиків емігрували з країни, але успішно розвивають свої інформаційні канали в YouTube, надаючи росіянам інформацію про те, що відбувається в країні та за кордоном, яка відрізняється від того, що показують російські телевізійні канали. Можливо, зокрема й тому, за даними статистики, дедалі більше людей у Росії перемикається на перегляд YouTube, відмовляючись від телевізійного контенту.

У зв'язку з цим російська влада посилено створює сервіси, альтернативні YouTube. До них можна віднести такі, як RuTube і VKVideo. Перший із них був створений досить давно, але не розвивався, оскільки спочатку програв конкуренцію YouTube і, по суті, був занедбаний. Другий же створений як окремий застосунок, але є одним із продуктів в екосистемі популярної російської соціальної мережі ВКонтакте.

Останнім часом у сервіси активно вкладають кошти, що дає змогу домовлятися з російськими зірками: блогерами, комедіантами, акторами стенд-ап шоу. Їм пропонуються великі гонорари, щоб вони випускали свій контент ексклюзивно на сервісах RuTube і VKVideo або хоча б дещо раніше, ніж у YouTube.

Однак обидва майданчики все одно страждають від нестачі контенту. За межами Росії ці сервіси майже невідомі, вони не мають чітких принципів монетизації від перегляду, а тому закордонний контент не потрапляє до їхньої бібліотеки (принаймні, природним шляхом).

Як у Росії маскують піратство

Відхід голлівудських студій і стрімінгових платформ ненадовго змінив звички проводити своє дозвілля у російських громадян. Уже в травні 2022 року російські кінотеатри стали демонструвати новинки американського кіно, отримуючи фільми незаконним шляхом. При цьому жодних відрахувань правовласникам не відбувається. Ба більше, кінотеатри почали практику демонстрації найпопулярніших фільмів зі стримінгових платформ.

Деякі кінотеатри, власники яких тривалий час самі боролися за відсутність в індустрії "піратів", сьогодні трохи "соромляться" піратства й у зв'язку з цим намагаються завуалювати свою піратську діяльність. Це трохи нагадує поведінку "блакитного злодюжки" з "12 стільців".

Кінотеатрам необхідно замаскувати незаконні покази фільмів, які порушують навіть чинні російські закони, а з іншого боку, донести до глядачів, що їм буде показано саме той голлівудський фільм, який вони хочуть.

Основною схемою реалізації цих завдань став режим "передсеансового показу", коли глядачам продається квиток на якийсь невідомий короткометражний фільм, а перед сеансом показують вкрадену голлівудську картину. При цьому, на сайті кінотеатру, як на основному майданчику де відвідувачі дізнаються розклад сеансів, використовується афіша саме голлівудського фільму.



Приклад афіші кінотеатру з показом піратських картин (фільм "Дюна") у режимі "передсеансового обслуговування" / Фото автора

Іншою технікою стало виділення вкрадених картин в окрему групу, наприклад "ТоКіно" у великій російській кіномережі "Міраж".



Приклад афіші кінотеатру з виділенням піратських картин в окрему групу / Фото автора

Деякі кінотеатри виокремлюють свою піратську діяльність в окремий бізнес і створюють окремі "віртуальні" кінотеатри з окремим сайтом та окремою касою. Проте фізично ці "віртуальні" кінотеатри використовують ті самі зали, що й основний "довоєнний" кінотеатр власника.

На сайті віртуального кінотеатру вказано ту саму адресу, що має і "не кримінальний" кінотеатр, який показує легальну продукцію. Ба більше, найчастіше дисконтна система "віртуального" піратського кінотеатру пов'язана з легальним кінотеатром, а у фоє легального кінотеатру вже без сорому йдеться про те, що відвідувач може переглянути тут вкрадений контент.

Яскравим прикладом створення такого віртуального кінотеатру є кінотеатр "FreeTownCinema" у Ростові-на-Дону, який насправді використовують для показу кінозали кінотеатру "Большой". Можливо, організація такої схеми пов'язана з тим, що власник цього кінотеатру володіє багатьма активами у Великій Британії і побоюється переслідування в країні, де дотримуються міжнародні права власників авторських прав.

Власникам кінотеатрів, яку б схему маскування своєї незаконної діяльності вони не обрали, не позаздриш. По суті, вони злочинці і в Росії, і за кордоном. У Росії, попри все мракобісся, що відбувається зараз у сфері законодавства, не вносили змін до законів, що передбачають кримінальну відповідальність за демонстрацію фільмів без дотримання прав правовласників, а також за демонстрацію фільму без прокатного посвідчення (документа, який видає Мінкульт і який дозволяє демонстрацію фільму).

Таким чином, у Росії їхній бізнес перебуває під постійною загрозою, оскільки на порушення закону завжди можна "привідкрити очі", як говориться в одному фільмі.

Звісно, за наявних умов мало хто з кінопідприємців нині замислюється про інвестиції (за винятком, можливо, поточного ремонту і незначного переоснащення), тому основний обсяг коштів багато хто інвестує в особисте життя, часто за кордоном, де дотримуються прав правовласників, у зв'язку з чим усі доходи, отримані ними від незаконного кінопоказу, можуть конфіскувати для компенсації втрат власників викрадених кінокартин.

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RuTube і VKVideo вирішують одне з основних завдань Кремля

У той час як у кінотеатрах незаконно демонструють новинки Голлівуду, весь "архів" усіх стрімінгових платформ, таких як Netflix, Amazon Prime, Disney, представлений на сервісах RuTube і VKVideo. Водночас на сервісах відсутні фільми, які також вкрадені, але які ще показують у російських кінотеатрах у піратський спосіб. Це вказує на певну координацію роботи онлайн-сервісів і кінотеатрів з боку російської влади.



Усі новинки Голлівуду, після показу в кіно, доступні на будь-якому типі телефону в додатках VKVideo і RuTube / Фото автора

Таким чином, сьогодні кінотеатри і сервіси на кшталт RuTube і VKVideo вирішують одне з основних завдань російської влади – формування у громадян відчуття, що санкції не працюють, а Росія не є країною-ізгоєм. Багато глядачів у кінотеатрах і не здогадуються, що їм показують вкрадені фільми, а їхні улюблені актори не отримують від купленого ними квитка жодного цента.

Також важливо зазначити, що і на RuTube, і на VKVideo є величезна кількість пропагандистського контенту, і, навіть якщо користувач зайшов на ці сервіси для перегляду американського фільму, під час перегляду та після його завершення йому запропонують до перегляду пропагандистські ролики або покажуть рекламу про контрактну армію.

Google та Apple закривають очі

Боротьба з кінопіратством нині ускладнена тим, що Росія відмовилася дотримуватися міжнародних законів щодо правовласників. Однак у цьому разі також можливо застосовувати санкції до власників кінотеатрів, оскільки практично вся їхня незаконна діяльність задокументована в Інтернеті – квитки на вкрадені голлівудські картини відкрито продаються на сайтах цих кінотеатрів, а власники не приховують своєї причетності до цих бізнесів.

При цьому багато хто з них, як і раніше, подорожує світом (тим паче, що показ фільмів без відрахування роялті правовласникам приносить значний дохід) і може бути затриманий в аеропортах країн, які дотримуються міжнародного законодавства у сфері дотримання авторських прав.

Що ж стосується додатків RuTube і VKVideo, то здавалося б, що може бути простіше – достатньо видалити їх з магазинів додатків GooglePlay і AppStore. Однак, на жаль, тут є складнощі.

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Наприклад, наша організація не може поскаржитися на ці додатки, оскільки ми не є власниками прав на представлений там вкрадений контент. Ба більше – ніхто не є таким власником, оскільки в застосунках Rutube і VKVideo є практично все, що знято Голлівудом за останні 100 років.

Для прикладу, можу сказати, що ми, крім актуальних фільмів останніх років, перевіряли наявність в обох додатках таких фільмів, як "Віднесені вітром" і "Термінатор 1", а також серіалу "Друзі". Весь цей контент, який, як і раніше, захищений авторським правом і доступний у сервісах YouTube, Amazon Prime за плату. У додатках RuTube і VKVideo ж цю класику Голлівуду можна подивитися безкоштовно.

Не маючи можливості поскаржитися на ці піратські сервіси до магазинів застосунків, ми вирішили повідомити про це власників прав – написати до голлівудських студій та основних американських стрімінгових платформ, бо RuTube і VKVideo створюють для них нездорову конкуренцію. 18 січня 2024 року ми надіслали детальний звіт за цими застосунками в основні голлівудські студії та стримінгові сервіси.

Ми не отримали жодної відповіді на наші листи в ці організації, а обидва застосунки, як і раніше, можна завантажити і на телефони систем Android (Google) і iOS (Apple).

При цьому ми писали і в компанію YouTube (також належить Google), і в компанію Apple, оскільки в останньої є свій стрімінговий сервіс і своя кіностудія, контент якої також вкрадений і викладений у вільний доступ. Ці компанії також нам не відповіли.

Виходить, що Google і Apple, по суті, дають змогу завантажувати зі своїх магазинів-застосунків піратські RuTube і VKVideo, які дають доступ до контенту, що вкрадений у них же самих.

Скільки втрачають американські виробники контенту

У США проживає близько 1 мільйона російськомовних громадян (громадян колишнього СРСР, колишніх радянських республік, Росії). Припустимо, що 100 000 з них вже завантажили собі додатки RuTube і/або VKVideo і відмовилися від американських стримінгових сервісів. За середньої вартості підписки в 10 доларів, виходить, що тільки в США стримінгові платформи втрачають 1 мільйон доларів щомісяця. І це без урахування додаткового платного контенту, який є у кожного стримінгового сервісу і купується окремо.

Так, наприклад, під час роботи над цією статтею на RuTube і VKVideo вже з'явилися перші серії 4-го сезону серіалу "Справжній детектив", який у цей час був доступний у США тільки в режимі платної підписки.

Впливає наявність таких сервісів і на відвідуваність кінотеатрів у США. Навіщо йти в кіно, якщо фільм скоро буде доступний для безкоштовного перегляду?

Невже американським студіям це не важливо? Не так давно компанія Netflix проводила ревізію своїх передплатників і намагалася виключити тих із них, які надавали доступ до контенту з багатьох пристроїв із різних місць у США, що суперечить правилам сервісу. Зі звіту Netflix ми дізналися, що у 2022 році компанія вперше за 10 років втратила частину своїх передплатників.

Навесні – влітку 2023 року всі ми спостерігали страйки сценаристів, які вимагали підвищення зарплати і припинення планів кінокомпаній із заміни їх штучним інтелектом (що компанії також роблять, але не через відсутність гуманності, а для скорочення витрат).

То чи працюють санкції проти Росії

Повна діджиталізація доставки контенту і в кінотеатр, і в дім призводить до зростання піратства. Росія ігнорує міжнародне авторське право. При цьому повна байдужість до цього правовласників та Google і Apple потурає ситуації. Застосунки не "баняться", "пірати" – конкретні особи, організатори незаконного прокату – не перебувають під санкціями і в списках міжнародних злочинців. Багато з них мають на Заході бізнес, нерухомість та інші активи. Не виключено, що й інші країни та їхні підприємці можуть перейняти такі практики, бачачи, що ніяка відповідальність за ці злочини не настає.

Останнім часом постійно точаться суперечки про те, чи працюють санкції, введені проти Росії. Довго узгоджується кожен новий пакет допомоги Україні.

При цьому найпростіший аналіз ситуації з піратством у російських кінотеатрах і на стримінгових сервісах показує, що в американських компаній крадуть мільйони доларів щомісяця. Ні американські студії, ні IT-гіганти, які володіють стримінговими сервісами, ніяк не намагаються вирішувати цю проблему.

Потрібно шукати більш ефективні способи захисту авторських прав кінокомпаній, зокрема шляхом посилення правил блокування подібних додатків у мобільних пристроях і персональних санкцій проти організаторів піратського прокату фільмів у кінотеатрах.

Погоджуючись із ситуацією, яку я описав, Америка, по суті, безплатно "танцює", "співає" і "знімає кіно" для Росії, яка веде агресивну війну з Україною та розглядає країни Заходу (насамперед США) як ворогів.