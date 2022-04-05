Пиротехники показали, сколько снарядов уже нашли в освобожденной от оккупантов Буче

В освобожденной от врага Буче постоянно работают пиротехники. Они очищают дороги и дома от боеприпасов, которые оставили русские.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обнародовали фото и видео снарядов, которые уже обнаружили на территории Бучи Киевской области.

Читайте также НАТО располагает доказательствами, что зверства в Буче произошли, когда Россия контролировала город

Снаряды русских в Буче

Ежедневно пиротехники ГСЧС Киевщины очищают территории, дороги, дома и инфраструктурные объекты от боеприпасов,

– отметили спасатели.

Снарядов российские оккупанты после своего отступления оставили в городе немало. В ГСЧС также обнародовали фото и видео находок.

Отметим, за несколько дней из Бучи, которую недавно освободили украинские защитники вывезли уже более 400 тел убитых мирных жителей. Однако на самом деле жертв значительно больше, ведь ежедневно обнаруживают новых погибших – людей, которых пытали и убивали российские оккупанты.

Боеприпасы, которые спасатели нашли в Буче: Фото ГСЧС

Россияне оставили в Буче много снарядов: смотрите видео