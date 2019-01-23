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      У Тимошенко похвастались агитационным фильмом с Пауло Коэльо: тот ничего об этом не знал

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      Писатель Пауло Коэльо заявил, что не высказывал поддержку Тимошенко на выборах президента
      Писатель Пауло Коэльо заявил, что не высказывал поддержку Тимошенко на выборах президента / Фото из открытых источников

      Вокруг "торжеств" по случаю тематического съезда ВО "Батькивщина" страсти не утихают – к ним теперь присоединился и бразильский писатель Пауло Коэльо. Известного автора изрядно удивил фильм, в котором он якобы выражает поддержку кандидатуре Тимошенко.

      Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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      Фильм показали во время партийного съезда 22 января. Там Тимошенко озвучила свои президентские намерения.

      Я встречался с Тимошенко дважды. У нее есть харизма – еще какая! Это очень сильная личность. Она прошла через многие испытания. И у нее есть уникальная особенность она ​​способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной,
      якобы сказал Коэльо в фильме.

      Фильм удивил и самого бразильского писателя. Тот говорит, что нигде не снимался и ничего такого не записывал.

      "Я никогда не записывал ни одного сообщения в поддержку ее текущего кандидатства. Хотя она мне нравится как человек, украинская политика – не мое дело", – написал он.

      Пока нет информации о том, когда и при каких обстоятельствах был сделан этот запись.

      Напомним, в Украине продолжается первый этап избирательной кампании – кандидаты в президенты подают свои документы в ЦИК. Сейчас среди уже зарегистрированных кандидатов в президенты 12 политиков. Среди них президент благотворительной организации "Успешная Украина" Игорь Шевченко, экс-председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко, лидер "Социал-демократической партии" Сергей Каплин, председатель партии "Наши" Евгений Мураев, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, нардеп Виталий Куприй, народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, кандидат от партии "УКРОП" Александр Шевченко, глав ГФС Роман Насиров.

      Теги: Новости политики Новости Украины Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019 ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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