У Тимошенко похвалились агітаційним фільмом з Пауло Коельйо: той нічого про це не знав

Навколо "урочистостей" з нагоди тематичного з'їзду ВО "Батьківщина" пристрасті не вщухають – до них тепер доєднався і бразильський письменник Пауло Коельйо. Відомого автора неабияк здивував фільм, у якому він нібито висловлює підтримку кандидатурі Тимошенко.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Фільм показали під час партійного з'їзду 22 січня. Там Тимошенко озвучила свої президентські наміри.

Я зустрічався з пані Тимошенко двічі. У неї є харизма – ще й яка! Це дуже сильна особистість. Вона пройшла через багато випробувань. І в неї є унікальна риса – вона здатна долати будь-які труднощі. Саме така людина може керувати країною,

– нібито сказав Пауло Коельйо у фільмі.

Фільм здивував і самого бразильського письменника. Той каже, що ніде не знімався і нічого такого не записував.

"Я ніколи не записував жодного повідомлення на підтримку її поточного кандидатства. Хоча вона мені подобається як людина, українська політика – не моя справа", – написав він.

Наразі немає інформації про те, коли і за яких обставин був зроблений цей запис.

I never recorded any message supporting her current candidacy; even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business



Ex-PM Tymoshenko launches bid for Ukraine presidency https://t.co/5bpuC4l2fK — Paulo Coelho (@paulocoelho) 23 січня 2019 р.

Нагадаємо, в Україні триває перший етап виборчої кампанії – кандидати у президенти подають свої документи у ЦВК. Наразі серед вже зареєстрованих кандидатів в президенти – 12 політиків. Серед них – президент благодійної організації "Успішна Україна" Ігор Шевченко, екс-голова Аграрної партії України Віталій Скоцик, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий, лідер партії "Справедливість" Валентин Наливайченко, лідер "Соціал-демократичної партії" Сергій Каплін, голова партії "Наші" Євген Мураєв, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, нардеп Віталій Купрій, народна депутатка від партії "Блок Петра Порошенка" Ольга Богомолець, лідер партії "5.10" Геннадій Балашов, кандидат від партії "УКРОП" Олександр Шевченко, голова ДФС Роман Насіров.