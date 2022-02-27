Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также Украинские кибервойска сломали Кремль и вытащили базу контактов российских чиновников

Дия попала в лучшие приложения недели на Apple Store

Как только мы победим – Украину ждет новый этап развития цифрового государства, запустим в этом году сотни крутых услуг! А еще запустим очень актуальную услугу в ближайшие сутки,

– говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что целью команды является в течение следующих трех лет оцифровать все государственные услуги.

Кроме того, на базе сервиса Действие заработало еще несколько полезных проектов:

Дия. Цифровое образование

Дия. Бизнес

Портал еМалятко

Портал с государственными услугами

Смотрите видео о том, как работает приложение Дия

За время функционирования приложение заменило украинцам множество бумажных документов.



Где можно использовать е-паспорт / Инфографика 24 канала