Украинские кибервойска взломали Кремль.
Читайте также Meta пошла навстречу Украине по ряду российских СМИ: заблокируют ли Facebook и Instagram
Обращение кибервойска
Выкладываем контакты всей российской "элиты". Контакты всех руководителей государства-агрессора в открытом доступе. Звоните им, проклинайте этих подонков и рассказывайте им, что делают с оккупантами после войны. Слава Украине!, – обращаются кибервойска.
Интерфейс бота / Скриншот
Смотрите видеообращение:
Ранее стало известно, что украинские IT-войска совершили более 50 DDoS-атак.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.