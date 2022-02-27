Украинские кибервойска взломали Кремль.

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Обращение кибервойска

Выкладываем контакты всей российской "элиты". Контакты всех руководителей государства-агрессора в открытом доступе. Звоните им, проклинайте этих подонков и рассказывайте им, что делают с оккупантами после войны. Слава Украине!, – обращаются кибервойска.

Интерфейс бота / Скриншот

Обратите внимание: для международных звонков следует добавлять +7 вместо 8.

Смотрите видеообращение:

Ранее стало известно, что украинские IT-войска совершили более 50 DDoS-атак.

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