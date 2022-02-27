Українські кібервійська зламали Кремль.
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Звернення кібервійська
Викладаємо контакти всієї російської “еліти”. Контакти всіх керівників держави-агресора у відкритому доступі. Дзвоніть їм, проклинайте цих покидьків і розповідайте їм, що роблять з окупантами після війни. Слава Україні!, – звертаються кібервійська.
Інтерфейс бота / Скріншот
Дивіться відеозвернення:
Раніше стало відомо, що українські IT-війська здійснили понад 50 DDoS-атак.
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