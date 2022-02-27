Українські кібервійська зламали Кремль.

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Звернення кібервійська

Викладаємо контакти всієї російської “еліти”. Контакти всіх керівників держави-агресора у відкритому доступі. Дзвоніть їм, проклинайте цих покидьків і розповідайте їм, що роблять з окупантами після війни. Слава Україні!, – звертаються кібервійська.



Інтерфейс бота / Скріншот

Зверніть увагу: для міжнародних дзвінків треба додавати +7 замість 8.

Дивіться відеозвернення:

Раніше стало відомо, що українські IT-війська здійснили понад 50 DDoS-атак.



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