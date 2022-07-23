россияне обстреляли фермерскую базу
Так, оккупанты в результате ракетных обстрелов 21 июля уничтожили фермерскую базу во временно оккупированной Боровой, на Харьковщине. В момент обстрела на территории предприятия никого не было, поэтому никто не пострадал. российские вояки и коллаборанты моментально начали уверять местных жителей в том, что предприятие обстреляли ВСУ.
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На обломках ракет оккупанты написали HIMARS
Особенно старался и пытался быть убедительным новый гауляйтер Боровой – харьковский сепаратист Сергей Агарков. Сам он боится ходить без военной охраны, поэтому заручившись их поддержкой, появился на месте обстрелов и показывал обломки ракеты, на которой предварительно маркером написали HIMARS.
При этом, чтобы быть убедительнее, надпись сделали даже латинскими буквами. У россиян, мол, такого нет.
Местные, конечно, заподозрили, что западное оружие никто маркером не обозначает.
россияне не слишком переживают о логичности их псевдодоказательств
В то же время, смысла ВСУ стрелять по базе не было — россиян там не было. А само помещение было выкрашено в цвета украинского флага.
россияне уничтожили фермерскую базу в Харьковской области / Фото SPRAVDI
обвинить в атаке хотят ВСУ / Фото SPRAVDI
оккупанты не слишком волнуются о правдивости доказательств / фото SPRAVDI
Соответственно, уничтожение базы является традиционной российской провокацией и местью россиян местным жителям за проукраинскую позицию.
россияне беспощадно обстреливают Харьковщину
- На протяжении последних суток российские войска наносили удары по Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Изюмскому районам.
- Активные обстрелы снова были на Чугуевщине. В Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три единицы боеприпасов. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 гектаров пшеницы.
- В Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, в течение суток возникало несколько пожаров. К сожалению, в Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, 4 человека ранены.
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