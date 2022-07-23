россияне обстреляли фермерскую базу

Так, оккупанты в результате ракетных обстрелов 21 июля уничтожили фермерскую базу во временно оккупированной Боровой, на Харьковщине. В момент обстрела на территории предприятия никого не было, поэтому никто не пострадал. российские вояки и коллаборанты моментально начали уверять местных жителей в том, что предприятие обстреляли ВСУ.

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На обломках ракет оккупанты написали HIMARS

Особенно старался и пытался быть убедительным новый гауляйтер Боровой – харьковский сепаратист Сергей Агарков. Сам он боится ходить без военной охраны, поэтому заручившись их поддержкой, появился на месте обстрелов и показывал обломки ракеты, на которой предварительно маркером написали HIMARS.

При этом, чтобы быть убедительнее, надпись сделали даже латинскими буквами. У россиян, мол, такого нет.

Местные, конечно, заподозрили, что западное оружие никто маркером не обозначает.

россияне не слишком переживают о логичности их псевдодоказательств

В то же время, смысла ВСУ стрелять по базе не было — россиян там не было. А само помещение было выкрашено в цвета украинского флага.

россияне уничтожили фермерскую базу в Харьковской области / Фото SPRAVDI

обвинить в атаке хотят ВСУ / Фото SPRAVDI

оккупанты не слишком волнуются о правдивости доказательств / фото SPRAVDI

Соответственно, уничтожение базы является традиционной российской провокацией и местью россиян местным жителям за проукраинскую позицию.

россияне беспощадно обстреливают Харьковщину

На протяжении последних суток российские войска наносили удары по Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Изюмскому районам.

Активные обстрелы снова были на Чугуевщине. В Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три единицы боеприпасов. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 гектаров пшеницы.

В Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, в течение суток возникало несколько пожаров. К сожалению, в Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, 4 человека ранены.

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