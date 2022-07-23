росіяни обстріляли фермерську базу

Так, окупанти внаслідок ракетного обстрілу 21 липня знищили фермерську базу в тимчасово окупованій Боровій, на Харківщині. У момент обстрілу на території підприємства нікого не було, тож ніхто не постраждав. російські вояки та колаборанти моментально почали запевняти місцевих мешканців у тому, що підприємство обстріляли ЗСУ.

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На уламках ракет окупанти написали HIMARS

Особливо "старався" та намагався бути переконливим новий гауляйтер Борової – харківський сепаратист Сергій Агарков. Сам він боїться ходити без військової охорони, тож заручившись їх підтримкою з'явився на місці обстрілів та показував уламки ракети, на якій попередньо маркером написали HIMARS.

При цьому, аби бути переконливішими, напис зробили навіть латинськими буквами. У росіян, мовляв, такого немає.

Місцеві звісно ж, запідозрили, що західну зброю ніхто маркером не позначає.

росіяни не надто хвилюються за логічність їх псевдодоказів

Водночас сенсу ЗСУ стріляти по базі не було — росіян там не було. А саме приміщення було пофарбоване у кольори українського прапора.

росіяни знищили фермерську базу на Харківщині / Фото SPRAVDI

звинуватити в атаці хочуть ЗСУ / Фото SPRAVDI

окупанти не надто хвилюються правдивістю доказів / фото SPRAVDI

Відповідно, знищення бази є традиційною російською провокацією та помстою росіян місцевим жителям за проукраїнську позицію.

росіяни нещадно гатять по Харківщині

Впродовж останньої доби російські війська завдавали удари по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах.

Активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів. У цій же громаді окупанти знищили 30 гектарів пшениці.

У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди, протягом доби виникали кілька пожеж. На жаль, в Золочівській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людини поранені.

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