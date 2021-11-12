Система охвата населения медицинскими услугами в условиях российской оккпации и провозглашения марионеточного режима "ЛНР" в городе и околице осталась прежней.

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Фактически в устройстве системы здравоохранения ничего не поменялось – те же поликлиники по месту жительства, стационары и лаборатории. Это как бы внешняя неизменная составляющая. По сути – нет реактивов, нет узких исследований, нет специалистов, банально нет воды и питания в отделениях и медицина выживает в основном за счет пенсионеров, кто может согласиться на условия работы с весьма невысокой оплатой труда и добавочной пенсией.

Молодой человек справедливо воскликнет, что не ради 10 000 рублей в месяц и уймы отчетов он упорно учился 6 лет в вузе. Однако пенсионер, получая пенсию и зарплату, готов поработать на полставки, а то и на ставку. И опыт есть, и ждать лучшего в его возрасте уже не стоит, есть и необходимая выдержка. И молодость ищет лучшее, а старость умеет наслаждаться тем, что имеет – жилье рядом, работа знакома, коллектив – сплошь приятели.

Таким образом в ближайшей поликлинике мы встретим множество весьма пожилых специалистов, кто двигается не спеша и работает с расстановкой. На работе им позволяют на день-другой отлучаться в свободную часть Украины за пенсией и уступить дорогу молодым никто не просит.

Есть и молодежь, кто вкурил в новую систему оплаты труда – в здравоохранении позволительно официально работать на две ставки, а к этому неофициально подменять коллег. Это тоже из старой практики, когда один сотрудник свою ставку продает среди коллег, уезжает, а место рабочее сохраняет за собой. Заметить это могут даже больные, когда медсестра работает сутками не меняясь. И снова это всех устраивает – ставки заняты, работа движется, вакансий нет.

фото Ольги Черненко

Конечно, при проверке ни о какой технике безопасности и речи нет, когда персонал работает ни сутки через трое, как положено, а в полном смысле слова на износ.

Одна из проблем местной медицины – нехватка буквально всего. То есть при острой проблеме в "скорую" нужно идти не только со своим пакетом постельного и тапочек, а и с приличной суммой денег, запасом еды, воды и своей посудой.

Деньги нужны буквально на все – на пленку в рентгенкабинете, на ксерокопию бланков истории болезни, на помощь отделению, на покупку медикаментов. При чем в условиях борьбы с коррупцией и гласности врач уже не шепнет, во что выйдет больному операцию, а сто раз оглянется прежде, чем деньги взять. Хитрая схема.

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На операцию отделение пишет список. Туда входит буквально все. Если проще – от отделения только руки персонала и помещение. Остальное от стерилиумов, халатов, моющего и медикаментов покупает больной. Если покупать по этому списку все, получается весьма нехилый коробок. Будто бы все для тебя, но с некоторым запасом. Отдельный список пишет анестезиолог, и там тоже буквально все от самого необходимого до самого непредвиденного. Проблема не только найти деньги и все купить, но и найти все по списку. В одной аптеке этого не купить, побегать придется по всему городу.

Есть вариант не искать по городу по всем аптекам все по обширному списку, а сразу подойти с деньгами к врачу – и сразу как бы все находится силами отделения как в сказке.

Очень сложно с анализами. Если кроме самых простых анализов требуется что-то большее, больного направляют в многочисленные частные лаборатории. А там цены не для местных зарплат. И быстро, и удобно, и близко, но, блин, до боли дорого. А врач назначал, чтобы исключить одно или подтвердить другое, а после говорит, что делали не в той лаборатории.

Любое заболевание становится грандиозным потрясение для бюджета семьи. Но даже это можно пережить, если есть специалисты нужного профиля. А ведь часто больница не укомплектована полностью. Или на запрос пациента может только поставить диагноз и направить в частные клиники. Государственная медицина стала консультативной.

Все, что выходит за рамки простого посмотреть и пощупать больному предлагают лечить частным образом или искать врачей по другим больницам. Специалисты стали на вес золота.

"Вы от кого" или "Вас кто ко мне направил" – нормальный вопрос.

Перовое впечатление от любой поликлиники, неужели там могут лечить? И вылечат? Чем? На чем? Но при этом есть и другая сторона бесплатной медицины. Она действительно бесплатна. И многие выехавшие как ни странно поняли этот принцип. Если заранее договориться с врачом, а после приехать с деньгами, можно неплохо поправить здоровье. Да, ты купишь все медикаменты сам, но капельницы тебе будут делать бесплатно, какое-никакое обследование ты тоже пройдёшь бесплатно, а опытный врач тебе распишет курс приема препаратов до следующего твоего приезда.

Удивительно, но эта система стала работать очень эффективно. Врачам не только присылают сканы анализов, но и фотографируют и присылают проблемные места, больные части тела и также в ответ по вайберу получают назначения. Имея деньги местная медицина не кажется дорогой. А если иметь некоторые знакомства, все покажется предельно удобным.

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Только один нюанс – радуются дешевизне обычно те, кто живет не в "республике" и кто просто приезжает сюда в такие вот медицинские туры за свежими анализами, за консультацией, за дешевой стоматологией или косметическими услугами. И это тоже интересная практика – местному населению все дорого и недоступно, приезжим все кажется по-смешному дешевым. Но те же приезжие после недели-другой в «республике» говорят о том, что деньги тратятся молниеносно и первое впечатление о тотальной дешевизне кажется обманчивым.

На платную медицину красная цена 500 рублей за консультацию. Для "республики" это много. Для врача, работавшего в этой же сфере до 2014 года, это очень мало, потому что цены в гривне на эти же услуги были выше.

И ещё одно наблюдение, ситуация с медициной весьма удручающая. Часть людей не обращается в больницы, не имея на это средств, а часть откладывает визит к врачу в надежде, что все как-то пройдет само.

Из хорошего – резко снизились таксы на все медицинские услуги. Истории о кесаревом за 300 долларов до 2014 года кажутся уже из области мифов и легенд, потому что в обиход вошел твердый рубль и любая оплата медицинских услуг из области благодарности стала меньше в разы.