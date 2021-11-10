С марта 2015 года в так называемой "Луганской народной республике" легально существует единственный банк – "государственный", работающий на оборудовании и в помещениях бывших "Ощада" и "Привата". Персонал работает часто тот же, что работал в этих же отделениях и до войны и русской оккупации.

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Из услуг единственного "государственного банка" – выдача банковских карт, заработной платы, стипендий и социальных выплат, прием коммунальных платежей, обмен валюты и открытие счетов физическим и юридическим лицам.

Отделений "банка" как и банкоматов в "недореспублике" не очень много, отчего очень часто можно видеть очереди для оплаты коммунальных платежей и для получения наличности в кассе.

Еще один нюанс – после перерыва в 9 месяцев, когда не работало ни одно отделения банка в "республике", у людей прочно укоренился вполне резонный страх: если не снять наличность в день зачисления, на следующее утро уже может не быть не только самого банка, но и всей "республики".

Это очень сложно понять тем, кто не переживал ничего подобного лично. Конечно, никаких космических технологий, как до событий 2014 года и начала оккупации в "республике" нет.

"Банк", которому никто не доверяет / фото – Ольги Черненко

Местными банковскими картами не оплатить покупки в интернет-магазинах и в России, не приобрести билеты и не снять наличность за пределами квазиобразования.

Из преимуществ, можно оплачивать коммуналку и интернет, пополнять местную телефонную связь. Но все равно, это далеко не те масштабы интернет-банкинга, каким он был до 2014 года, когда Луганск был обычной частью мирной Украины и не помышлял ни о каком "русском мире".

Чтобы вы понимали, наличности в том количестве, чтобы можно было не снимая переводить и хранить на карте у людей просто нет. Плюс недоверие к банковской системе и "республике" в целом. Поэтому, если едут на отдых в Россию, везут с собой как когда-то наличность, а не банковские карты. И также обстоит дело с покупкой билетов. Их или едут покупать сами в ближайшие российский город, или покупают через многочисленных дилеров, кто продает их здесь с наценкой, имея возможность оплачивать в интернете банковским картами признанных банков.

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Вообще это проблема не столько и не только банков, сколько доверия в целом. Например, ты приезжаешь в отпуск. У тебя есть карточка, куда пришли твои отпускные, но снять деньги ты не можешь. И расплатиться в магазине тоже не можешь. В "республике" эта услуга оплаты банковской картой есть, но она не очень популярна.

Российские банки неукоснительно исполняют западные санкции и не обслуживают банковские карты террористических квазиобразований "ДНР" и "ЛНР". Это же касается и оккупированного русскими Крыма.

Хранить деньги на карте вообще перестало быть модным в свете событий последних лет. И если молодой человек промолчит, то пожилой человек говорит прямо и без купюр: "А если я проснусь утром, а банка уже не будет? Кто вернет мне мои деньги?"? Это тот страх, с которым ничего не смогли сделать годы относительно стабильной работы пусть и единственного "государственного банка" в "ЛНР".

Печальная реальность "ЛНР" / фото – Ольги Черненко

Все остальные потребности – перевод денег, покупка билетов, обналичивание интернет-кошельков, выдача денежных перевод и обналичивание банковских карточек российских и украинских банков по части многочисленных коммерческих центров. То есть, всем, чего не касается местный банк, занимаются коммерческие центры под свой процент за операцию.

Снятие украинских пенсий, обмен валюты, погашение кредитов в украинских банках происходит за определённый процент.

Часто вместе с такими операциями коммерческие центры пополняют мобильные телефоны оператора "Водафон", консультируют и решают массу вопросов очень сомнительного характера. Да, так называемый местный "госбанк" предлагает кредитки. Но услуга эта не популярна. Также в "госбанке" можно купить золотые слитки с оттисками местных так называемых “выдающихся личностей”. Как говорят операционисты, слитки как и почтовые марки покупают коллекционеры. Но верится отчего-то с трудом.

Монеты с террористами в местном "банке" / фото – Ольги Черненко

Еще помимо всего прочего в местных банках можно оплатить стоимость обучения и штрафы. Обмен валюты не выгоден, потому что коммерческие центры и обменники предлагают более щадящий курс валют. Да и сами кассиры часто предупреждают, что менять валюту у них не выгодно и говорят, куда обратиться, где это сделать можно на выгодных условиях.

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И если в "госбанке" время замерло и всегда очереди с примесью скандалов (старики стоят намертво, не пуская без очереди), то в коммерческих центрах встречают на входе парни в униформе, в аквариумах даже лежат карамельки, а по итогам активности можно выиграть брелок или даже магнитик.

Авторы нейминга финучреждений в Луганске не лишены самоиронии / фото – Ольги Черненко

Понятно, что свои деньги полной суммой там не получить никогда, вопрос только в более выгодном проценте за операцию.

Для многих молодых людей в условиях оккупации и фактической изоляции коммерческие центры стали стартом их карьеры. Ясно, что ничего хорошего в такой работе нет. Но и сравнивать им тоже не с чем. Это для их сверстников из свободной части Украины открыты все дороги, несчастные жители оккупированного Луганска этим похвастаться не могут.

В крупных коммерческих центрах Луганска типа "Первого коммерческого центра" проводят даже тренинги для сотрудников, есть значки лучшего по профессии, грамоты и прочие атрибуты западной корпоративной культуры. Владельцы сети заставляют едва ли не на улице хватать за руки, предлагая обналичить украинскую пенсию именно у них.

Реклама финуслуг в Луганске / фото – Ольги Черненко

Понятно, что ни значки, ни прочая мишура этой сети нигде больше не котируется. Да и услуги операционистов это, по сути, то, что каждый из нас умел и делал до оккупации – оплата билетов с банковских карт, перевод денег и прочее.

Мы действительно вернулись к тому времени, когда хранили деньги в чулках, не доверяя банкам. Для многих причина еще и в том, что смысл тревожного чемоданчика все еще актуален, когда нужно иметь не только собранным все необходимое, но запас наличности на какое-то время, если придется экстренно бежать из этой жуткой архаики.