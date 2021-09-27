Письмо Кабмину и Президенту: металлурги просят временно запретить экспорт металлолома

В своем письме на имя президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля объединения предприятий "Укрметаллургпром" просит рассмотреть возможность как можно скорее ввести запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Об этом говорится в письме "Укрметаллургпрома" с подписью президента объединения Александра Каленкова.

"С начала 2021 года быстрыми темпами растет экспорт лома. По данным Государственной таможенной службы Украины, отгрузка металлолома на внешние рынки в январе-августе этого года увеличилась почти в 20 раз, до 410 тыс. тонн", – говорится в письме.

Заметим, что экспорт наибольших объемов сырья пришелся на критический для отечественных металлургических заводов летний период июнь – 85 тыс. тонн, июль – 103 тыс. тонн, август – 75 тыс. тонн. Как следствие, Украина стала открытым источником лома для крупнейшего в мире импортера этого сырья – Турции.

Это происходит на фоне действия во многих странах мира заградительных пошлин (барьеров) против готовой украинской металлопродукции, которых с каждым годом становится все больше,

– говорится в письме.

Согласно данным металлургом экспорт тонны лома приносит государству 58 евро (1800 грн) экспортной пошлины. В то же время экспорт тонны лома, переработанного в сталь, приносит бюджету 8200 грн налогов.

В случае продолжения экспорта лома, по оценкам "Укрметаллургпрома" бюджеты всех уровней недополучат налоговых поступлений в размере 19 млрд грн в год.

Использование лома вместо руды позволяет экономить 740 кг угля на производстве тонны стали, а также сократить выбросы CO2 металлургией на 60%.

В письме Каленков напоминает, что металлургия формирует около 26% валютных поступлений и 12-15% ВВП страны, а также обеспечивает занятость для 600 тыс. граждан и уплату 35 млрд грн налогов.