В сети показали письмо, которое написал Зеленский к Трампу и Конгрессу США

Владимир Зеленский направил Дональду Трампу срочное письмо относительно критического дефицита противоракетной обороны в Украине. В сети уже обнародовали само письмо, которое написал украинский лидер.

Документ опубликовал в соцсети X американский журналист Барак Равид.

Что было в письме Зеленского к Трампу?

Из документа стало известно, что письмо было написано 26 мая. Владимир Зеленский связал свое письмо с Днем памяти в США, который отмечали 25 мая и когда чтят память американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США принимали участие.

Украинский лидер напомнил, что накануне, а именно в ночь на 24 мая, Россия осуществила особенно жестокую массированную атаку против Украины.

Россия использовала 54 крылатые и 30 баллистических ракет, 3 гиперзвуковые ракеты "Циркон" и 2 баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал". Россияне также запустили баллистические ракеты средней дальности "Орешник" – одна поразила Киевскую область, а другая, как сообщается, упала на временно оккупированную территорию Донецкой области Украины,

– говорится в письме.

Кроме того, как пишет Зеленский, против Украины было применено около 600 ударных беспилотников, многие из которых были "Шахедами".

Срочное письмо Владимира Зеленского к Дональду Трампу и Конгрессу США / Фото с аккаунта Барака Равида в соцсети Х

Украинский лидер поблагодарил американцев за помощь, которую те предоставили нашему государству за время полномасштабной войны: ракеты ATACMS, боевые машины Bradley, а также обучение на самолетах типа F-16. В то же время Зеленский отметил, что сейчас Patriot – это действительно самый важный спаситель для Украины из всего оружия.