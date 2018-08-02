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Отставной подполковник

Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?

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Пересохщее русло реки Биюк-Карасу возле Белогорского водохранилища
Пересохщее русло реки Биюк-Карасу возле Белогорского водохранилища / Крым.Реалии

Украинские медиа в последнее время не без злорадства рассказывают о проблемах с водой в Крыму. А многие пользователи соцсетей и вовсе слов не подбирают: мол, так вам, предателям, и нужно!

Возможно, некоторые крымчане, неистово звавшие Россию, такое отношение к себе действительно заслужили. Но причем тут природа? Природу жаль! Тем более, если Украина собирается возвращаться себе полуостров – зачем ей выжженная земля?! А то, что многие участки Крыма превращается в "пустыню", – уже очевидно.

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Недавно побывал на Белогорском водохранилище. По ТВ его не показывают, только фото иногда в интернете появляются. Я их видел. Но когда лично туда приехал… Ужаснулся! Водохранилище сильно высохло. Раньше прямо у берега резвился малек – теперь там мутная жижа. А где вода вовсе отступила, лежат останки моллюсков, и уже буйно разрастается трава.

Главная причина катастрофы – пересыхание одной из крупнейших рек Крыма – Биюк-Карасу, которая наполняла хранилище. И это сейчас ситуация такая аховая – хотя вторую неделю идут обильные дожди. А что будет во время традиционно сухого августа, даже страшно представить. Боюсь, Белогорское высохнет полностью, а, значит, погибнет вся водная живность и растительность.

Столь печальная участь уже постигла многие реки, озера и водохранилища Крыма. Также стала пропадать вода в скважинах (даже в самых глубоких), которые в последнее время нещадно эксплуатируются. Потому как нет иного выхода обеспечить Крым пресной водой. Ранее ее качали из Северо-Крымского канала, который тянулся до Днепра и обеспечивал около 80-85% потребностей полуострова. Но после аннексии Крыма материковая Украина перекрыла канал. И с каждым годом ситуация становится все хуже и хуже. Во что это выльется – остается только гадать...

...Помню, в 2014-м перед так называемым референдумом в Крыму активно обсуждался вопрос, что будет, если Киев "вырубит" электроэнергию и перекроет воду. Тогда россияне и их прислужники на полуострове утверждали, что проблем не будет. Разве что совсем небольшие, которые с лихвой компенсируют всяческие блага от матушки России. Чуть позже появился известный пропагандистский слоган "Хоть камни с неба. Мы на Родине", который лепили на биг-борды. Моя знакомая, вдова полковника (они, в свое время, переехали в Крым из Архангельска), придумала свой слоган "Хоть воду с моря пить будем. Мы на Родине". Сейчас она регулярно звонит во всяческие службы да чиновникам всех мастей и требует прекратить "водный фашизм" – то есть, отключения воды.

Так и живем...

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Автор: Отставной подполковник
Теги: Новости политики Публикации Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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