Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда

Знаете, что стержень всей нашей жизни? Материнская любовь. Не любовь в общем или любовь в частностях, как влечение. А именно самая мощная из сил – материнская любовь. Интересно, почему до сих пор не научились добывать энергию из этой невидимой силы, которая могла бы запускать электростанции и двигать поезда?

Мамы при мне обсуждают несколько вопросов: можно ли купить украинский аттестат и сколько это может стоить? Мой знакомый купил такой аттестат для дочери еще в 2016 году, не зная, куда она решит поступать. Подстраховался, чтобы развязать руки дочери. И я рассказала эту историю знакомым мамам, а те живо обсуждают, можно ли сейчас, спустя три года, купить там же аттестат для их детей.

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Просят узнать и дать контакт. Это как приданое детям, как инвестиция в их будущее, предусмотрительность и здоровый прагматизм. Дальше разговор заходит о другом – нужно ли делать паспорт ребенку в Украине в 14 лет и нужна ли для этого справка переселенца. И еще, куда поступать дальше. Если с аттестатом "ЛНР", то в Украине можно поступить только на контракт, потому что не сдано ЗНО. А если учиться здесь, то это как не пришей кобыле хвост – диплом местного значения и местной силы, не признанный больше нигде.

И уже под конец беседы разговор плавно перешел на спорт. И здесь меня тоже ждало открытие – мамы горячо завидуют всему, что удается решить через Украину. Говорят, что можно даже здесь получать украинские спортивные аттестаты. Их привозят из Украины, а кружки здесь оформляют как филиалы спортивных секций. И мамы завидуют тем, кому удалось попасть именно в такие спортивные секции – украинские дипломы дают шанс вырваться отсюда.

Все пути ведут в Украину?

Но даже если отойти от всего этого, я не перестаю восхищаться тем, что в любые времена матери имеют силу, желание, мотивацию давать своим детям лучшее. Вести их по январскому гололеду сквозь мороз и метели на музыку, айкидо, футбол, английский, гимнастику… Нести их рюкзачки, скрипки, форму... Заворачивать с собой бутерброды, давать банан, встречать, дремать в ожидании в теплом холле музыкальной школы или спортивной секции, компенсируя какой-то ночной недосып.



Даже стены домов в Луганске говорят правда

И снова наклонившись навстречу ветру вести за руку сквозь пургу, гололед, по темным улицам, уверенно шагая не на уроки фортепиано, а в какое-то совсем другое будущее, в котором будет лучшая жизнь, достаток, выбор, возможности. Освещать путь не карманным фонариком – оружием от всего – а силой материнской любви, которая могла бы запускать электростанции, если бы удалось измерить эту невидимую и огромную силу.

Я восхищаюсь материнской верой во что-то лучшее, чего уже не достанется этим усталым женщинам, кто привычно носит единственную куртку и чинит старые сапоги, но неизменно дает ребенку с собой бутерброд и банан.

Это как билетик в лучшее будущее, как билет туда, куда по особой льготе попадут только их дети, так как этим усталым матерям вряд ли купить билет для себя. Я восхищаюсь их умением экономить и мечтать. Восхищаюсь их верой в лучшую жизнь. Странно, но эта вера не менялась ни двадцать лет назад, ни сейчас.

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