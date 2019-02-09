22:05
9 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, сьогодні
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Ольга Черненко

      Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь

      32
      Образование в "ЛНР": украинский, как иностранный, университеты деградируют
      Образование в "ЛНР": украинский, как иностранный, университеты деградируют

      У меня всегда было много вопросов – и четыре года назад, и сейчас. Немного завидую тем, кто старше меня, у кого этих вопросов нет по причине их возраста и определённого статуса.

      Например, пенсионерам нет смысла думать о том, какой будет их пенсия, будет ли она у них, как у меня, например, потому что на пенсию они вышли еще при Украине. И таких примеров можно придумать много...

      Приятельница, родившая после 2014 года, имеет открытый вопрос с гражданством своего ребенка. Поскольку она работает в "судебной системе "ЛНР", выехать на территорию законной Украины она не может, но хочет, чтобы у ее сына было украинское гражданство. Те, чьи дети, выпускаются из местных школ, думают о том, куда поступать. Примеряясь к России, но при этом реально понимая, что потянут только местное высшее образование – вполне бюджетное и по месту, конкурентноспособное только здесь. А вопросы о том, куда после с ним идти работать, назреют чуть позже, года через четыре... Но пока можно хотя бы какое-то время спать спокойно.

      Читайте также: Жизнь в Луганске: одни убегают от войны, другие делают вид, что ее не

      Меня волнует вопрос обучения моего ребенка в школе. Там есть украинский язык, но он скорее символичная дань прошлому. Этакий маркер местной толерантности. Мол, мы не отвергаем начисто то, что было раньше. И дети учат украинский как иностранный язык. А после 9-го класса даже эти часы в профильных классах по углубленному изучению иностранного языка вытесняет английский. Украинский оказывается в роли какого-то факультатива. Типа, прослушал без вреда для здоровья и какой-то особой пользы. Разве что для общего развития...

      Вы же понимаете, что с таким уровнем знаний по украинскому языку выпускник местной школы не потянет вступительные экзамены в украинские вузы? Как будто бы никто ничего не делает специально, но, тем не менее, даже с этой якобы нейтральностью, выбор остается незамысловатым – местные вузы.

      Можно было бы замахнуться на Россию. Но для этого нужно иметь несколько составляющих: способности, чтобы поступить на бюджет и деньги родителей независимо от того, будет ли ребенок учиться на бюджетной или контрактной форме. И конечно содержать студента в России не дешево.

      Из моих знакомых есть, вероятно, кто-то, кто учит детей в России. Но мне эти люди неизвестны. Знаю тех, чьи дети не добрали буквально несколько баллов для бюджета в российских вузах и осели в Луганске. Нет, учиться им здесь вообще не сложно, но мечта вырваться, мечта добиться чего-то в жизни убита напрочь. Все четыре года бакалаврата ребенок не сделал ни одного шага вперед в сравнении со школьной, еще украинской программой обучения. В группе эта девочка лучшая. Она это знает, это знают преподаватели. Девочка считает, что за последние четыре года деградировала, не приобретя ничего нового. Немного подрабатывает. Типа, учится, считая, что не вынесла за четыре года ничего из университетской программы. А родители уповают уже на то, что она после сможет как-то себя найти с местным дипломом. Уехать куда-то, например, или удачно выйти замуж.

      У меня очень много вопросов. И я искренне завидую тем, кто может не думать и не задаваться этими сакраментальными вопросами: как жить дальше, что будет и чего нам ждать.

      Читайте также: Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому
      blog_ava
      Помер відомий український журналіст Олег Нипадимка
      сьогодні
      11355
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Публікації Освіта Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
      сьогодні , 22:01 Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
      46
      Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      сьогодні , 22:00 Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      Ольга Черненко 33
      Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      сьогодні , 21:30 Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      Олександра Дрік 72
      Темна конячка Аваков: на чий бік перейде міністр внутрішніх справ?
      сьогодні , 19:01 Темна конячка Аваков: на чий бік перейде міністр внутрішніх справ?
      Артем Овдієнко 1295
      Трамп идет на войну: в США начинается большое расследование
      сьогодні , 19:00 Трамп идет на войну: в США начинается большое расследование
      Іван Яковина 1233
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук