20:12
3 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому

      19
      Луганск сегодня
      Луганск сегодня

      Как думаете, мир вокруг себя создаем мы сами? Или все-таки это какая-то цепочка случайностей из "удачных" людей или обстоятельств? Мне, например, почти всегда везло и почти всегда мне попадались хорошие люди в коллективах.

      Чаще всего увлеченные своим делом, не склочные и искренние. Может быть, это я просто хотела их видеть именно такими?

      В начале войны – летом 2014 года оказалось, что почти все мое окружение резко поменялось. Мой рабочий коллектив распался, работы не стало, а большая часть друзей выехала. Те, что остались, "выгребали" из последних сил, и им было теоретически не до дружбы со мной или кем-то еще, но практически все было как бы не так – они находились в таком же сильнейшем душевном кризисе, как и я, переживая и переваривая свои потери.

      Я честно пыталась поддерживать отношения, как и раньше. Так, насколько это было возможно. Но, знаете, это было как бы неуместно в тот момент. А потом произошло еще кое-что – говорить все время о войне тоже ведь не всякому под силу: кто где прятался, куда уезжал, что видел, что потерял, где брал воду и что ел. Это как одна и та же пластинка снова и снова.

      Читайте также: Мода "ЛНР": детские утренники с кальяном и выпивкой

      После моего периода поисков прежних отношений наступила другая полоса – полного игнорирования. Я просто не могла общаться с теми, с кем мы душа в душу дружили до войны. Это стало проблемой для меня и того остатка моего окружения, кто еще хотел меня видеть.

      "Давай я приду с бутылкой вина", – писала мне бывшая коллега. А я хорошо понимала, что мы будем вспоминать как работали вместе до конца июля 2014 года, все еще цепляясь за надежду, что все как-то восстановится. Что мы будем пить и плакать о том, что потеряли, о том, что ушло безвозвратно и что уже вряд ли вернется в нашу жизнь. Я находила причины не встречаться, и уже обижались и не понимали меня.

      Искала причины не видеться с теми, кто возвращался в Луганск на один-два дня за вещами и документами, кто искал встреч со мной, а потом уже и не искал их. Меня не понимали, а мои отговорки очень походили на выдумки. Позже стала говорить прямо, что не в том душевном состоянии, чтобы встречаться и говорить о чем-то. Да, меня не понимали. Единственное, таких, как я было немало, кто не мог возвращаться к прошлому в любом виде, кто хотел жить только здесь и сейчас, потому что все эти камбэки были невыносимы.

      И, знаете, почему все так? Потому что все встречи с выехавшими напоминают экзамен. Потому что ты или вызываешь жалость своими рассказами, или невольно стараешься убедить их в том, что тебе здесь неплохо, типа, того, что и здесь жить можно.

      Читайте также: Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной

      Еще это как экзамен: кого видел из прошлой жизнь? И как он или она? Кем работает? А если ты маниакально уверяешь, что с тобой все нормально (как будто убеждаешь в этом себя), это тоже как-то не так – ты выглядишь в глазах выехавших приспособленцем, которому все равно где жить, лишь бы его кормили.

      Моя бывшая коллега в одну из таких встреч успела рассказать мне всю свою жизнь в деталях за четыре последних года. Поиски работы как качели – вверх и вниз, сайты знакомств, свидания, вереница мужчин, новое замужество, снова новая работа. Слушала ее и испытывала сожаление, что… пошла на эту встречу. Мне нечего было рассказать о себе. И было бы честно просто не встречаться, как делала обычно.

      А, знаете, на зимние праздник мы обычно ходили по отделам. Несли из дома печености после выходных, пили душевный чай в перерыве. Но даже это я стараюсь не вспоминать сейчас, потому что в моей нынешней жизни мне нечего противопоставить той, ушедшей части жизни, в которой все это было.

      Читайте также: Будни "ЛНР": спорт как способ вырваться отсюда
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: зелений Вілкул, флешмоб із крижаними штанами і кіт-розбишака на футболі
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: зелений Вілкул, флешмоб із крижаними штанами і кіт-розбишака на футболі
      34
      Деталі моторошної ДТП у Києві та чому Росія вивезла тонни золота з Венесуели – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Деталі моторошної ДТП у Києві та чому Росія вивезла тонни золота з Венесуели – топ-5 відео тижня
      270
      Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      сьогодні , 18:30 Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка
      Сергій Лещенко 878
      "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      сьогодні , 18:00 "Перешкоджав корупції": про самогубство льотчика АТО Волошина й повну безкарність можновладців
      Дмитро Гнап 404
      Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      сьогодні , 17:00 Донбас, який (не)годує Україну: як росіяни згубили прогресивний регіон
      Віталій Дейнега 878
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук