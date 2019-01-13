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      Принцип нынешнего Луганска: даже кухарка может управлять страной

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      Типичный Луганск сегодня
      Типичный Луганск сегодня / Фото автора

      Открытие последних четырех лет – непрофессионализм во всех сферах. Как лотерея – повезет или нет.

      Продавцы-консультанты сети магазинов бытовой техники "Фокстрот" в Луганске вроде хищников караулят свои жертвы у входа. Только ты переступаешь порог, едва занося ногу, к тебе бросаются продавцы с торопливой вежливостью: "Я могу вам чем-то помочь?" И дальше соловьем льется рассказ о том, что техника "такая-то" – лучшая, ее хватит на годы и десятилетия, лучшего качества в Луганске нам просто не найти. Если задать вопрос продавцу чуть глубже, чем срок гарантии и кнопка включения, продавец тушуется: "Ну, я не инженер, это не изобретал, чтобы знать, но инженеры, наверное, все учли".

      Если в случае магазина "Фокстрот" мы хоть как-то защищены гарантией, то с покупкой на рынке – настоящий кошмар. Купленную в подарок на рынке сушку для фруктов продавец чинил трижды. Три раза через весь город я везла объемный коробок, чтобы выслушать с десяток подозрительных вопросов о том, не ломала ли я сама этот прибор после покупки, и что поломки априори не может быть. После третьей починки я так устала от всего происходящего, что просто перестала пользоваться таким ценным прибором лучшей в городе торговой марки. Но это всего лишь сушилка для фруктов...

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      Кроме денег, нервов и времени – всего-то – я не потеряла, кажется, ничего. Но за эти четыре года таких вот откровений о качестве товара и профессионализме специалистов я имела не менее десятка раз. Какой напрашивается вывод? Не делать и не приобретать ничего, что можно испортить отсутствием опыта и профессионализма. Но жить в таких странных рамках почти невозможно, правда? Не покупать, не ремонтировать, не делать ничего.

      Знакомый студент дневного отделения, будущий инженер, все свое время льет плиты еврозаборов. Качество плит – хуже некуда, они лопаются как пересушенное печенье, но это замечание уже не к студенту, а к владельцу фирмы, правда? Но у меня вопрос: каким будет этот инженер, который появляется в вузе дважды в год? Таких как он – сотни. Не дай Бог, попасть к такому специалисту через пару лет! Или знакомая, администратор детской комнаты, которая сутками сидит в этой детской комнате, числясь на дневном отделении специальности "Специалист лабораторной диагностики". Каким она будет специалистом, если все время расставляет игрушки после детей и берет деньги с их родителей.

      И таких откровений множество. Вот продавец косметики супермаркета – студент дневного отделения специальности "Социальная работа". Но в этом случае, речь хотя бы не идет о человеческой жизни или точности диагностики, и есть большая вероятность, что как-то да сложится в ее жизни эта социальная работа, если она сможет оторваться от продажи косметики с лотка.

      Хотя странно, чему я удивляюсь. Принимая условия жизни здесь, в Луганске, нужно принимать и то, что кухарка может управлять страной, а к понятию качества товаров и услуг мы придем еще очень не скоро.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Публікації Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
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